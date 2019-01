Tandia marad a Sepsi OSK-nál

Miután több hazai klubbal, valamint külföldi csapatokkal is hírbe hozták, végérvényesen eldőlt, hogy Ibrahima Tandia továbbra is a piros-fehéreknél folytatja. A francia-mali légiós újabb egy évre szóló megállapodást kötött a háromszékiekkel, ami azt jelenti, hogy 2020 júniusáig az Eugen Neagoe által irányított Sepsi OSK játékosa marad.

Megállapodtak a felek. A háromszékieknél fejezi be a szezont a Sepsi OSK gólzsákja. Archív • Fotó: Beliczay László

Jó hírt kaptak a szentgyörgyi szurkolók, akik már régóta várták a „Tandia-sztori” lezárását, abban bízva, hogy az őszi idényben kirobbanó formában játszó Ibrahima Tandia nem igazol más csapathoz, hanem továbbra is piros-fehér színekben láthatják majd pályára lépni.

Bokor János, a Sepsi OSK sportigazgatója megkeresésünkre beszámolt arról, hogy valóban sikerült pontot tenni a történet végére, és Tandiaval megegyeztek abban, hogy az idén nyáron lejáró szerződését újabb egy évvel meghosszabbítják.

{K1}

Ugyanakkor azt is elmondta, hogy a téli átigazolási időszakban semmiképpen nem válnak meg a csapat legtöbb találatát jegyző támadójától,

de amennyiben a bajnokság befejeztével kérője akad, hajlandók tárgyalni a feltételekről, amelyek között a francia csatár távozhat a piros-fehérektől.

„Ahogy megígértük a szurkolóinknak, mindent megtettünk annak érdekében, hogy Tandia maradjon. És most már kijelenthetem: igen, Tandia marad. Volt már előzőleg is egy egyezségünk vele, hogy lesz egy új szerződése, és ezt most hivatalosítottuk, mert már nagyon véget akartunk vetni a különböző mendemondáknak.

Minden szempontból megerősítettük a szerződését, hogy ne tudják egykönnyen elvinni tőlünk, azonban mi is felállítottunk néhány követelményt a teljesítményét illetően. Tehát figyelembe vettük az igényeit, de mi is szabtunk feltételeket.

Viszont ha a nyáron komoly ajánlatot kapunk érte, hajlandók vagyunk tárgyalni bárkivel, hiszen minden játékosnak megvan az ára. Most azonban erről szó sem lehet, mert a célunk a felsőházi rájátszásba jutni. Ezért is erősítettük meg a megállapodásunkat Tandiával, hogy csak ez legyen a fejében, a játékra koncentráljon, és ne szédítse senki ilyen-olyan ajánlatokkal” – nyilatkozta a Sepsi OSK sportigazgatója.

HIRDETÉS

Bokor János azt is megelőlegezte, hogy hamarosan új igazolásokról is be fognak tudni számolni, de egyelőre még nem kívánta őket nevesíteni. Annyit viszont elárult, hogy intenzív tárgyalásokat folytatnak, és egy-két napon belül erre vonatkozó bejelentések várhatók.