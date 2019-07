Takaréklángon az FK Székelyudvarhely

Alapjátékosok távoztak, még várható, hogy páran elhagyják a Futsal Klub Székelyudvarhely keretét. Az együttes elnöke, Godra Zsolt a nyári szünetben lemondott tisztségéről. Több kérdés is megfogalmazódott bennünk: mi áll döntésének hátterében, miként látja a klub jövőjét, mire lenne szüksége a csapatnak, egyáltalán milyen kerettel lesz ott az FK az új kiírásban. Ezeket feltettük a volt klubelnöknek.

Godra Zsolt továbbra is a klub szimpatizánsa marad • Fotó: Pál Árpád

– Lemondott az FK Székelyudvarhely elnöki pozíciójáról. Miért döntött így?

– A fő ok, hogy az üzleti elfoglaltságaim annyira lekötik a mindennapjaimat, hogy nem tudok megfelelő időt és figyelmet fordítani a klub jövőjére. Emellett nagyon bíztam abban, hogy mandátumom alatt sikerül ezt a projektet úgy bemutatni a székelyudvarhelyi önkormányzatnak, hogy finanszírozásra érdemesebbnek találja, mint az korábban volt. Ez viszont nem sikerült, nem is látom, hogy különösebb befolyással lehetnék rájuk az elkövetkezőkben. Ez a két dolog késztetett arra, hogy felálljak, hiszen a klubnak már nem tudok hasznára lenni mint elnök.

– A csapathoz a támogatói körből érkezett, vette át az irányítást. Teljesen távozik a klubtól?

– Maradok a klub szimpatizánsa, próbálom a vállalkozói kört arra biztatni, hogy továbbra is megéri felkarolni a csapatot. Azt vallom, nem a mi, a vállalkozók feladata, hogy a városban egy sportágat fenntartsunk. Cégtulajdonosként, magánszemélyekként is keményen hozzájárulunk a városi költségvetéshez, jogos elvárásunk lenne, hogy a teremlabdarúgást – aminek már hagyománya, eredménye van Székelyudvarhelyen – kiemeltebb figyelemben részesítse a városvezetés. Élvonalbeli, első ligás sportágról van szó, egy számottevő nézőszámmal, szimpatizánssal. Valamiért nem tudtuk eléggé érzékennyé tenni ez iránt a városvezetést. A kiadások, elsősorban a bérköltségek felfelé mennek. Az itthon kinevelt tehetséges játékosok Udvarhelyen tartása is problémát jelentett már, nemhogy más sportolókkal erősíteni.