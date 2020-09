Szuper meccs a Puskás Arénában

Fontos mérkőzésnek ad otthon a tavaly átadott létesítmény • Fotó: MTI/Ilyés Tibor

Az európai szövetség korábbi döntésének megfelelően a tavaly ősszel átadott létesítmény befogadóképességének 30 százalékát kihasználhatják a szervezők, azaz körülbelül 20 ezeren követhetik a helyszínről a bajor és az andalúz topcsapat összecsapását.

A müncheniek a Bundesliga múlt heti nyitányán káprázatos erődemonstrációt tartottak, Hansi Flick alakulata 8–0-ra tiporta el a Schalke 04-et. A „bőrnadrágosok” elképesztő győzelmi sorozatban vannak, az elmúlt 22 tétmérkőzésüket megnyerték, legutóbb tavaly decemberben kaptak ki a Borussia Mönchengladbachtól – azóta 31 találkozót hoztak le veretlenül.

Szintén lenyűgöző a La Ligában negyedik helyen záró Sevilla formája, Julen Lopetegui legénysége 21 tétmeccse (11 győzelem, 10 döntetlen) veretlen. A piros-fehérek a spanyol élvonal új idényének első két fordulójában nem léptek pályára.

A hatszoros BL/BEK-győztes Bayern és az Európa Liga/UEFA Kupa-specialista Sevilla is második alkalommal hódíthatja el az európai szuperkupát. Előbbi csapat 2013-ban, utóbbi 2006-ban diadalmaskodott a döntőben.

A budapesti összecsapást – amely a koronavírus-járvány kitörése után az első olyan UEFA-esemény, amelyet nézők előtt rendeznek – az angol Anthony Taylor vezeti. A párharcot 22 órától élőben közvetíti több tévécsatorna is (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus, M4 Sport).