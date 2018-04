Szováta csapata a forduló vesztese

Marosoroszfalu fogadta a piros mezes szovátaiakat. Kétszer is vezettek a vendégek, de fordítani tudott a házigazda • Fotó: Facebook/Mureșul Rușii-Munți

A vendég szovátaiak Petru Silion góljával előnyhöz jutottak a 32. percben, de Raul Bocicor büntetőből egyenlített a szünet előtt. A mérkőzés utolsó húsz perce izgalmasan alakult, ugyanis a vendégek csapatkapitánya megszerezte a második gólját is, de a 86. percben Bocicor erre is válaszolt, majd a rendes játékidő utolsó percében a győztes gólt is megszerezte a Mureșul: Cosmin Marian volt a találat szerzője.

Győzelmével a tavalyi nyertes Oroszfalu megerősítette második helyét, öt ponttal lemaradva az éllovas Marosvásárhelyi MSE mögött, amely hetet rúgott Náznánfalva ellen. A vesztes szovátaiak visszaestek a negyedik helyre, mivel megelőzte őket a Dánost tizenhárom góllal verő Marosludas.

Maros megyei labdarúgó-bajnokságok, hétvégi eredmények:

4. Liga, 21. forduló:

Marosludas–Dános 13–0

Nagysármás–Marosvásárhelyi MSE 0–7

Marosvásárhelyi Gaz Metan–Náznánfalva 5–1

Nyárádszereda–Kutyfalva 6–3

Marosoroszfalu–Szováta 3–2

Nyárádtő–Marosvásárhelyi Atletic 1–1

Mezőméhes–Ákosfalva 0–3 (játék nélkül)

A Dicsőszentmártoni Unirea szabadnapos volt.

Az élmezőny állása:

1. Marosvásárhelyi MSE 51 pont

2. Marosoroszfalu 46

3. Marosludas 43 (–1 meccs)

4. Szováta 41 (–1 meccs)

5. Marosvásárhelyi Atletic 32

6. Marosvásárhelyi Gaz Metan 32

Két vereség a harmadosztályban



Újabb gyenge játéknapot zártak a hazai pályán játszó Maros megyei csapatok a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 5. csoportjának 23. fordulójában: a tizedik helyre lecsúszott Szászrégeni Avântul a második félidőben kapott gólokkal 3–0-ra vesztett a Magyari Performanțával szemben, míg a kieső helyen álló Radnóti SK 1–0-ra kapott ki a Tasnádi Unirea ellen. További eredmények: Kudzsiri Metalurgistul–Alsógáldi Industria 2–3, Medgyesi Gaz Metan II.–Dési Unirea 1–0, Lénárdfalva–Kolozsvári CFR II. 2–1, Feleki FC–Kolozsvári Universitatea 0–1, Kolozsvári Sănătatea–Vidombáki Viitorul 3–0 (játék nélkül), a Gyulafehérvári Unirea szabadnapos volt.