Szoros meccsen gyűrte le a GYHK a Steauát

Megküzdött a győzelemért a házigazda GYHK • Fotó: Gergely Imre

Adrian Catrinoi 40 évesen is olyan szinten teljesít, mint évekkel ezelőtt, amikor az ország legjobb kapusaként tartották számon. Ez a magyarázat arra, hogy a jóval erősebb kerettel rendelkező Gyergyói Hoki Klub csupán három gólt tudott lőni a Steauának.

Leif Strömberg gyergyószentmiklósi bemutatkozó mérkőzésén a játék képével, a mérkőzés irányításával nem volt probléma, és az első emberelőnyéből a csapatkapitány Góga lövésével be is talált a GYHK. Ezt követően is maradt a gyergyói dominancia, de a kapu előtt elfogyott a tudomány, Vorobjevék képtelenek voltak túljárni Catrinoi eszén.

Az első szünetet követően nagyon gyorsan egyenlítettek a vendégek Artyom Maszlov váratlan lövéséből. A meglepetésgól nem változtatott a meccs képén, mentek továbbra is előre a gyergyóiak, de sokáig eredménytelenül.

A meccs felénél aztán Zagidullin szerezte a második gyergyói gólt a piros-fehérek gólpasszkirálya, Pesztunov második nagyszerű asszisztját értékesítve.

A harmadik harmad úgy kezdődött, akár a második, ezúttal Nimenko zúdított védhetetlen lövést Szakács ketrecébe.

Hogy mégsem lett kínos meglepetés a mérkőzés végeredménye, arról Zagidullin gondoskodott, aki ezúttal Csergőtől kapott pazar átadást. Az orosz csatár közben egy mifelénk nem is látott „lacrosse” lövéssel is megpróbálkozott, az ütőre felemelt korongot a kapu mögül próbálta belopni a kapu felső sarkába. Kicsin múlt...

Az eredmény nem változott a továbbiakban, 3–2-re győzött a GYHK.

Gyilkos-tó Kupa, Gyergyószentmiklós, felkészülési torna:

Gyergyói Hoki Klub–Bukaresti Steaua 3–2 (1–0, 1–1, 1–1).

Gólszerzők: Góga Attila (6. perc), Albert Zagidullin (30. és 50.), illetve Artyom Maszlov (22.), Dmitri Nimenko (42.).

Korábban:

Csíkszeredai Sportklub–Fehérvári Titánok 4–1 (0–1, 2–0, 2–0).

Szombaton:

16 órától: Csíkszeredai Sportklub – Bukaresti Steaua,

19 órától: Gyergyói Hoki Klub – Fehérvári Titánok.