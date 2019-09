Szórakoztató, eredményes focit szeretne az új edző

Megtartotta első edzését a nagyoknál Demény Norbert • Fotó: Barabás Ákos

– A foci eddig nem volt főállásban jelen az életemben, hiszen a gyerekek edzése mellett vállalkozóként is dolgoztam. Az elkövetkező időszakban életem nagy részét ez fogja kitölteni. A 2005-ös korosztály Kis Lajoshoz kerül, míg az U17-es és az U19-es csapatot Bartos László irányítja. Ha az ember úgy szeretné ezt csinálni, ahogy a szakma előírja, akkor az utánpótlás már nem fér bele. A napi két edzés levezénylése minimum 5–6 órát vesz igénybe, ez csak az az idő, amit a pályán töltesz. Ezenkívül a szervezés, felkészülés és a többi dolog elvégzése nem egy nyolcórás munkát vetít előre. De a fociban azért dolgozik az ember, hogy ezen a szinten is helytálljon.

– Gondolom, a szezon elején meghatározott célok maradnak.

– Csapatot kell kovácsolnunk, mindezt eredményesen, a végkifejletet pedig majd meglátjuk. Az is lehet, hogy rögtön jönnek az eredmények, az is lehet, hogy csak hosszú idő után. Ez sok mindentől függ, egyebek közt attól, hogy miként reagálnak a játékosok, ki hogyan áll a munka mellé, milyen felfogások, eszmék vannak a csapaton belül. Nem igazán tudok sokat róluk, mivel nem én raktam össze ezt a csapatot. Csak játékosként láttam őket a pályán, de mindannyian kimagasló teljesítményre képesek. Mészárosnak nagyon jó kis csoportot sikerült összeállítania. És ugyebár minden edző a maga képére próbálja formálni a csapatát. Ez pedig nem úgy megy, hogy varázspálcával ráütök és egyből működik. A szereplők változnak, a futball pedig halad előre, velünk és nélkülünk is. Ez nem egy nyugdíjas állás.

– Hogyan fogadtak a játékosok?

– Már korábban is, amikor Mészáros épp nem ért rá, vezettem nekik edzéseket. Kedden volt az első olyan közös foglalkozásunk, amelyen én voltam a vezetőedző. Ha kizárólag a szakmával és a céljaink elérésével foglalkozunk, akkor itt nem arról van szó, hogy kit miképpen fogadnak, hanem arról, hogy mindenki alázattal végezze továbbra is a munkáját. Ez a történet nem feltétlenül rólam szól, hanem a közösségről, a városról, hogy térségünk pozitív hírét vigyük szerte az országba. Mert nem azt fogják mondani, hogy Demény vagy Mészáros nyerte a meccset, hanem azt, hogy az SZFC.

– Milyen stílusú focit szeretsz játszatni csapataiddal?

– A támadófutball híve vagyok. Játékunk legyen közönségszórakoztató és eredményes, hiszen ez a két legfontosabb a sportban.