Szőcs László is betalált az albánok elleni nyertes meccsen

Az utolsó fordulóban a már biztos továbbjutó kazahok ellen harcolhatja ki az elitkört a román válogatott • Fotó: Facebook/Futsal Romania

A második játékrészben teljesen kiegyenlített volt a csata, többször is veszélyben forgott Toniță kapuja, a 31. percben pedig részben az ő hibájából is szépített Albánia. Innen még nagyobb nyomás nehezedett a románokra, az ellenfél vészkapusos taktikára váltott,

A 14. perc kezdetén a második sorban pályára lépett Szőcs László gurított a hálóba a kapus mellett, a gólpasszt a Csíkszeredai Imperial Wetnél is csapattársa, Cristian Matei adta. A folytatásban az albánok ismét közel voltak a szépítéshez, gólt viszont Románia ért el, a szünet előtt Matei is feliratkozott a gólszerzők közé, Pânzaru passzát vágta a hálóba.

A folytatásban is főleg az albán kapu forgott veszélyben, azért a villámgyors ellentámadásokra építő vendégek többször is közel voltak az egyenlítéshez.

Ha nehezen is, de végül behúzta a győzelmet a román válogatott, és továbbra is saját kezében van a sorsa. A csoport másik meccsén Kazahsztán simán, 5–0-ra legyőzte Hollandiát, és továbbjutott. Mivel a románok 1–1-et játszottak a hollandokkal, az utolsó fordulóban elég egy döntetlen is a kazahok ellen, hogy az elitkörbe jusson a csapat. Még egy szoros vereség is belefér, hiszen jelenleg +2-es Románia gólkülönbsége, míg az utolsó fordulóban a szívós albánokkal meccselő hollandoknak –5.

Teremlabdarúgó-világbajnokság, selejtező, 5. csoport:

Románia–Albánia 3–1 (3–0),

gólszerzők Paulo Ferreira (2.), Szőcs (14.), Matei (20.), illetve Brahimi (31.).

Hollandia–Kazahsztán 0–5 (0–2).

A csoport állása: 1. Kazahasztán 6 pont, 2. Románia 4, 3. Hollandia 1, 4. Albánia 0.

Magyar siker a nyitányon

A magyar válogatott is könnyed győzelmet aratott a 4. csoport első fordulójában Olaszországban, csütörtökön 3–0-ra verte Anglia legjobbjait. Turzó József tanítványai uralták a mérkőzést, már a második percben előnybe kerültek. A magyar fiúk óval többször próbálkoztak, mint a britek, és végül háromgólos sikert arattak.

„Óriási élmény az első tétmérkőzés a futsal-válogatott kispadján. Óriásit dolgoztak a fiúk, hogy ezt az első mérkőzést kapott gól nélkül hozzuk le.

Teljesen megérdemelten nyertünk, de tudjuk jól, hogy ez az első lépés volt.

A holnapi napon nehezebb ellenfél ellen kell bizonyítanunk, és ehhez többet is kell nyújtanunk” – nyilatkozta Turzó József a futsalhungary.hu oldalnak.

A második fordulóban, pénteken 17 órakor Fehéroroszország lesz az ellenfél, míg az utolsó fordulóban, vasárnap ugyancsak 17 órakor a házigazda olaszokkal meccselnek.

4. csoport:

Magyarország–Anglia 3–0 (2–0),

gólszerzők Nagy (2.), Horváth (10.), Dróth (38.).

A Fehéroroszország–Olaszország mérkőzés 21.30-kor kezdődik.

A csoportokból az első két helyezett jut tovább a selejtező elitkörébe.