Szintet lépne a gyergyói női hoki

A gyergyói és a csíki csapat már alaposan ismeri egymást. Jól jönnek az új kihívások. Archív • Fotó: Pinti Attila

Gyergyószentmiklósi Fox Hockey Klub néven szerepel idéntől a legutóbbi romániai női jégkorongbajnokság ezüstérmese, és nagyra törő céljai vannak. Nemzetközi tapasztalatokat szerezve törekednek a fejlődésre. A romániai, mindössze háromcsapatos női hokiközeg két Hargita megyei szereplője számára igazi újdonság lesz, hogy kupameccseken is játszhatnak itthoni jégen.

Ezért vették részt a múlt idényben egy budapesti tornán, és ezért tartják fontosnak, hogy maguk is rendezhessenek egy ilyen mérkőzéssorozatot. Ehhez komoly segítséget kaptak a gyergyószentmiklósi és a megyei önkormányzat részéről. Nem titok, ennek eredményeként további kupameghívásokra és ezáltal még több meccsre számítanak.

Emellett még legalább két magyarországi tornán szeretnének részt venni. Az igazi nagy kihívás és az egész romániai női jégkorong számára is korszakos jelentőségű esemény azonban jövő nyáron esedékes.

A Women's World Hockey Invitational nemzetközi női jégkorongos mozgalom a gyergyószentmiklósi csapatot kérte fel, hogy az évente megrendezett tornájuknak házigazdája legyen Kijev és Zágráb után.

Egyelőre a szervezés legelején tartunk, még tájékozódunk, hogy ez milyen terheket is jelentene számunkra, de elhatároztuk, hogy elfogadjuk a felkérést. Immár a hivatalos bejelentés is megtörtént, hogy mi leszünk a rendezők”

– közölte Laczkó Levente.

Hozzátette, várhatóan elsősorban az anyagi feltételek biztosítása lesz a fő nehézség, de mindenképpen könnyebb dolguk lesz most, mint egy éve, amikor támogatásokért kopogtattak. Sokan nem is tudták, hogy létezik női jégkorong. Már tudják, követik, és ez is lényeges előrelépés – hangsúlyozta a klubvezető.