SZFC: két kapufa, egy pont Torda ellen

Dinu rengeteget vállalt, gólt és kapufát is lőtt • Fotó: Székelyudvarhelyi FC/Pál Árpád

Dinu újabb szabadrúgása gyönyörűen szállt el a sorfal felett, a kapus is verve volt, a labda azonban a keresztlécen csattant.

Túloldalt többször is közel volt előnye megduplázásához az SZFC, ám a helyzetek kimaradtak, a legnagyobb a 31. percben, amikor Taciuc lövését bravúrral védte Pop, majd Dinu duplázását is fogta. És ahogy lenni szokott, a semmiből egyenlített Torda, a 39. percben egy ellentámadás során Varodi lódult meg a bal szélen, és egy szépen helyezett lövéssel egyenlített. A szünet előtt könnyen visszavehette volna a vezetést az SZFC,

Térfélcsere utáni is az SZFC uralta a játékot, jöttek is a helyzetek, a legnagyobbat Dinu hagyta ki a 70. percben, a gól viszont nem akart jönni. Igaz, nem sokkal később Torda is közel volt a találathoz, Indreica hagyta ki a kihagyhatatlant, egy szögletet követően teljesen egyedül maradt a hosszú sarkon, de nem találta el az előtte üresen tátongó kaput.

A hajrában is közel volt a hazai gól, ám egy kavarodást követően Pop a felsőlécre paskolta a labdát.

Maradt az 1–1, az egy pontnak pedig a vendégek örültek jobban, hiszen így megmaradtak az élmezőnyben. Az SZFC pedig továbbra is a középmezőnyben van, jelenleg a 9. helyen.