SZFC: alakul a csapat, az FK-val játszanának edzőmeccset

Az SZFC-nél az előírások szigorú betartása mellett zajlik az edzés • Fotó: Beliczay László

Napi egy-két edzéssel hangol a Székelyudvarhelyi FC a bajnokságra, jelenleg az erőnléti alapozás zajlik az újonnan kinevezett Florin Stângă vezetőedző irányításával. László Zsolttól, az SZFC csapatmenedzserétől megtudtuk, hogy jövő hét elején az egész csapat és stáb átesik a koronavírus-tesztelésen, hogy felkészülési mérkőzéseket tudjon játszani az együttes.

Ha minden rendben alakul, akkor jövő szerdán az FK Csíkszereda 2. ligás, szombaton pedig az U19-es csapatával játszanának.

Távozott Somogyi Pál kapus, aki kölcsönben töltötte az elmúlt idényt Székelyudvarhelyen. Helyébe érkezett Sebastian Moroz, a 22 éves szatmárnémeti kapus legutóbbi csapata a Tordai Arieșul volt, illetve az SZFC egy évre kölcsönvette az FK Csíkszeredától Bordás Dánielt, a magyarországi hálóőr csütörtökön csatlakozik a kerethez.

A védelemben két új nevet találunk: a 21 éves Raul Adrian Negotei, aki a Bukaresti Dinamo utánpótlásában is szerepelt, illetve a 22 éves Adrian Sotian belsővédő, mindketten brassói származásúak és a 3. ligás Brassói SR-től teszik át székhelyüket Székelyudvarhelyre.

Az FK Csíkszeredától továbbra is több játékos szerepel majd kölcsönben az SZFC-nél.

Bordás mellett Berkeczi Csongor és Barta Norbert, illetve a Székelyföld Labdarúgó Akadémia utánpótlásában nevelkedett Szfárli Hunor, Rácz Bence, Denis Partene és a magyar U17-es válogatottban is bemutatkozott Csala Tibor is az udvarhelyi csapat játékosa lesz. László Zsolt szerint még tárgyalásban állnak az FK-val, és a csíkiak edzőtábora után lehetséges, hogy Becze Tamás is az SZFC-hez kerül.

HIRDETÉS

Több játékossal is szerződést hosszabbított a csapat vezetősége:

Andrei Țepeș, Jakab Róbert, Vékás Barna, Tankó Előd, Kicsi Zoltán, Opra Csongor. Mitra Szilárd kettős szerepkört fog betölteni, hiszen nagy tapasztalatára a pályán és a kispadon is szükség van, ő lesz Stângă segítője, az SZFC másodedzője. Szőcs László elment Dévára futsalozni, míg Hodgyai László helyzete kérdéses.

Florin Stângă, az SZFC edzője: „A héten jártak nálunk a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóságtól, mindent rendben találtak, hiszen a csapat betartja az előírásokat, ragaszkodunk az egészségügyi protokollokhoz.

Nagyon elégedett vagyok a helyi feltételekkel, amire szüksége van a csapatnak, mindent megkap a vezetőségtől. A fiúk példaértékűen edzettek, büszke vagyok rájuk, jól néz ki a csapat. Még két támadóra szükségünk van.

Ha a jövő heti tesztelések eredményei negatívak lesznek, lejátszanánk első felkészülési mérkőzéseinket is. A bajnokságról egyelőre nagyon kevés az információ, ha marad a korábban meghatározott ütemterv, akkor augusztus 12–13-án játszanánk a Román Kupában, rá egy hétre kezdődne a pontvadászat. Addig is folytatjuk az edzéseket, és amennyiben lehetséges, akkor helyileg egy edzőtábort is tartanánk.”