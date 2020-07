Szépvízről az autósvilág élvonalában a csíki sportoló

Fazakas Erik Zsolt • Fotó: Pinti Attila

Ötfordulósra tervezte a Román Autósportszövetség (FRAS) a 2020-as autós hegyi gyorsasági bajnokságot. Az elsőt a Bucsecs-hegységben, Cheile Grădiștei-en rendezték június második felében, a másodikat pedig az elmúlt napokban Resicabányán.

Fazakas Erik Zsolt az első versenyen nem tudott indulni, mert éppen érettségizett, a másodikon viszont kiválóan szerepelt a sikeres érettségi után.

„A hegyi versenyek elsősorban abban különböznek a raliversenyektől, hogy a versenyzők egyénileg, csak hegyre fel száguldanak, a versenypálya 3–4 kilométeres, és ezt minél rövidebb idő alatt kell teljesíteni. A kanyarok száma a pályáktól függ, de általában 2–3 visszaforduló kanyar mindig van, a versenypályán a kanyarok és az egyenesek aránya is változik. Mint a fociban, itt is van első és másodosztály. Mi az 1. osztályban veszünk részt. Van ifjúsági és felnőtt korosztály, a géposztályok pedig köbcenti szerint vannak felosztva, az A1 az 1400–1600 köbcentisek, az A2 a 2000 köbcentisek, az A3 a 3000 köbcenti felettiek stb. Vannak gyári autók, vannak az átalakított versenyautók, a 4x4-esek, tehát bő a választási lehetőség. Én az A2-es kategóriában versenyzek, most már a felnőttek között” – mondta el Fazakas Erik.