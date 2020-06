Szeptemberben rajtolna el az új jégkorong Erste Liga

2022-ig az Erste Bank Hungary Zrt. marad a névadó szponzor, így további két évig Erste Ligának hívják a közös magyar–román jégkorongbajnokságot – jelentették be szerda délután Budapesten.

Számítanak az erdélyi csapatokra, a tervek szerint ősztől újra nézők előtt lesznek hokimeccsek • Fotó: Pinti Attila

Sajtótájékoztatót tartott a Magyar Jégkorong-szövetség (MJSZ) és az Erste Bank Hungary Zrt., amelyen a bank részéről részt vett Jelasity Radován elnök-vezérigazgató és Szabados Richárd vállalati üzletágvezető, aki egyben az Erste Liga alelnöke is. Az MJSZ-t Such György elnök és Szőke Álmos képviselte, utóbbi egyben az Erste Liga elnöke is. Az ünnepélyes keretek között aláírt szerződés értelmében a pénzintézet további két évig támogatja a nemzetközi hokibajnokságot.

„Egy kétszáz éves intézmény jól meggondolja, kivel működik együtt, melyik sporthoz adja a nevét” – értékelt a megállapodás aláírása előtt Jelasity Radován. Leszögezte, a három éve megkezdett stratégiai együttműködés nyomán „kölcsönös előnyökkel, pozitív tapasztalatokkal” lettek gazdagabbak. „Ezért ezekben a nehezebb időkben is kitartunk és tovább folytatjuk az együttműködést, amelyet további két évvel meghosszabbítunk” – tette hozzá.

Nehéz időszakot él át a nemzetközi jégkorong, sajnos a magyar hoki sem kivétel ez alól”

– hangsúlyozta Such György.

„Különösen fontos, hogy hosszú távon elkötelezett, megbízható partnerekkel tudunk együttműködni, az Erste Bank személyében ilyen partnerünk volt, van és lesz”. Kifejtette: a további előrelépés feltételeit kívánják megteremteni és a lelkes közönség igényeit kiszolgálni: „A konstrukciónk alapvető eleme a magyar bázisú bajnokság, ennek stabilitását és fejlődését biztosítja a megtoldott együttműködés”.