Székelyudvarhely zászló, Ilyés édesapja a kézivébén

A rutinos játékos nem is tudott róla, édesapja nagy titokban utazott el a helyszínre. Egy Székelyudvarhely feliratú zászlóval szurkolt fiának.

A két Ilyés találkozása Koppenhágában • Fotó: m4sport.hu

Ilyés Ferenc édesapja nem akart lemaradni fia újabb világbajnoki szerepléséről. A legnagyobb titokban kelt útra Koppenhágába, hogy meglepje a fiát – adta hírül az m4sport.hu portál.

„Láttam a zászlót a Székelyudvarhely felirattal, de azt hittem rosszul látok, amikor megláttam mögötte édesapámat. Eszembe nem jutott volna, hogy ilyen messzire eljön a Hargitától, de nagyon örülök hogy itt volt velem” – mondta még csodálkozva Ilyés Ferenc az argentinok elleni nyitómeccs után.

Édesapja legnagyobb titokban repült Koppenhágába, hogy meglepje a 221-szoros válogatott játékost.

„Itt volt a helyem. Mindig próbáltam elmenni a fiam meccseire, szerencsére erre meg is volt a lehetőségem. Most hogy visszatért a válogatottba, egyértelmű volt, hogy nekem itt a helyem, ha nem is végig, de néhány meccsen biztosan” – mondta idősebb Ilyés Ferenc.

Szombat este találkoztak személyesen. Az idősebb Ilyés úgy búcsúzott fiától, hogy reméli az Angola és a Katar meccsen a szerencsét is meghozza és két győztes meccs után indulhat vissza Székelyudvarhelyre.

Magyarország vasárnap 19 órától lép pályára legközelebb, Angola lesz az ellenlábas a dán-német közös rendezésű vébén.