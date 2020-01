Székely hokicsapat a világjátékokon

Fortunato Devils. Száz százalékban magyar csapat. • Fotó: Antal Zsombor

A világeseményre 30 éven felüliek nevezhettek be, felső korhatár nincs. A World Masters Games a világ egyik legrangosabb sporteseménye, melyet a legnagyobb téli sportok fesztiváljának is neveznek. A versenyt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is elismert szervezet, az International Masters Games Association (IMGA) szervezi. A játékok mottója: Sport mindenkinek, minden korosztálynak.

Célja, hogy minden korcsoportot ösztönözzön az aktív és sportos életmódra.

HIRDETÉS

Az első nyári világjátékot (WMG) 35 évvel ezelőtt, 1985-ben a kanadai Torontóban tartották. A téli világjátékokat harmadszor rendezik meg, az elsőt 2010-ben a szlovéniai Bledben tartották, a másodikat pedig 2015-ben a kanadai Québecben.

A pénteken kezdődő eseményen 12 sportágban több mint 3000 sportoló versenyez majd a barátság és a tisztelet szellemében.

A lenyűgöző alpesi környezet, a kulturális rendezvények és a legmodernebb helyszínek további kellemes velejárói lesznek a fesztiválnak.

Jégkorongban lesz női és férfi torna is, a férfiaknál pedig két korosztályban zajlik a vetélkedő, külön a 30 éven felülieknek, és külön az 50 éven felülieknek.

Székelyföldet a Csergő testvérek által 21 éve alapított csíkszeredai Fortunato Devils képviseli.

Csergő Zsolt, a csapat fő támogatója kérdésünkre elmondta, hogy a Fortunato évek óta részt vesz nemzetközi amatőr jégkorongtornákon, jelen voltak az első, bledi világjátékokon is, amelyen szintén több mint 3000 sportoló indult a különböző sportágakban.

„Nem érdemes esélylatolgatásba bonyolódni, hiszen nem ismerjük az ellenfeleket, bármelyik csapat ha benevez két-három volt világsztárt, meg is nyeri a tornát.

A mi esetünkben az olimpiai eszme, a részvétel a fontos, és az, hogy képviselhetjük Csíkszeredát, Székelyföldet”

– hangsúlyozta Csergő.

A világversenyen egyebek közt alpesi síben, sífutásban, biatlonban, sítájfutásban, mű- és gyorskorcsolyában, rövidpályás gyorskorcsolyában (short track) és jégkorongban osztanak majd ki érmeket. A székelyföldi küldöttségnek tagja Borbáth István Ágoston sífutó és Csúcs András sítájfutó is.

A világjátékokra benevezett Fortunato Devils csapata (képünkön)



Felső sor, balról jobbra: Szőcs Hunor, Gergely Attila, Fodor Szilveszter, Tamás Nándor, András Zsolt, Fodor Krisztián, Dezső István, Szőcs Botond, Zerkula Zsolt és Kánya Attila.

Alsó sor, balról jobbra: Kovács Norbert, Nagy Attila, Csergő Róbert, Farkas Zoltán, Csergő Zsolt, Moldován Ervin és Borbát Imre.