Székely csapat marad az FK Csíkszereda

A napokban a saját stadionjában alapoz a csíki focicsapat • Fotó: Pinti Attila

A gyerekeknél a fő cél az, hogy neveljünk minél több játékost a felnőtt csapatnak, illetve az, hogy megtartsuk ötödik helyezésünket a romániai futballakadémiák rangsorában. Nem könnyű eredményt elérni az Elit Ligában, mert most is három, korosztályukban meghatározó játékost adtunk a Puskás Akadémiának, és további játékosokat kérnek.

– A csíkszeredai beruházásainkról kezdési dátumot nem tudok mondani, mert az építkezési engedély kiadása késik. Marosvásárhelyen elkezdtük két villanyfényes pálya építését, remélem, őszre át is adjuk. Gyergyószentmiklóson is szeretnénk átadni egy pályát, de sajnos az az önkormányzat, amely éveken át kérte jogosan, hogy építsünk pályát, az elmúlt hónapokban elakadt a papírhegyekben. Reméljük, őszre ott is felépül egy villanyfényes, műfüves pálya.

Székelyudvarhelyen is hasonló terveink vannak, ott is át szeretnénk adni egy új pályát, ott is azon múlik, hogy az önkormányzat be tudja-e tartani ígéreteit. Mindegyik beruházás esetében a pénz megvan, a helyszínek megvannak, a dokumentáció viszont késik, és gondolom, nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy az FK Csíkszeredán kívül mindenki a koronavírusra fogja a késlekedést.

– Érinti az FK Csíkszeredát a gazdasági válság?

– Nem vagyunk mi sem könnyű helyzetben, de mindent megteszünk, hogy ezt a válságot átvészeljük. Amennyiben a kormány engedélyt ad erre, nagy szeretettel várjuk szurkolóinkat a mérkőzéseinkre.

Számunkra az első komolyabb hazai erőpróba az U17-es csapatoknak kiírt OTP Kupa lesz augusztus első felében,

ahová minden külföldi partnerünk jelezte, hogy jön, tehát rangos nemzetközi torna lesz.

Eldőlt, hogy megszervezzük a hagyományos székely–magyar gyermektornát is. A torna fő mozgatójával, Borbély Lénárd csepeli polgármesterrel úgy döntöttük, hogy vírus ide vagy oda, megteszünk mindent, hogy ez a hagyomány ne szakadjon meg.