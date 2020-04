Szejke SK: felfüggesztett fizetések, több forgatókönyv

A másodosztály C csoportját százszázalékos mutatóval vezeti a Szejke SK. Korábbi felvétel • Fotó: Pál Árpád

A témával kapcsolatosan először Ilyés Szabolcsot, a Szejke SK és a Székelyföldi Kézilabda Akadémia igazgatóját kerestük fel, aki elmondta, hogy a klub működésével kapcsolatban több forgatókönyvet is összeállítottak az elmúlt időszakban.

„A szerződések felfüggesztéséhez a jelenlegi gazdasági helyzet vezetett, ez volt a legracionálisabb megoldás. Jelenleg a februári fizetésekkel el vagyunk maradva, most számunkra az a prioritás, hogy minél hamarabb tudjuk utalni a pénzt. A vészhelyzet lejártával látjuk majd a támogatóink hozzáállását is, akkor tudunk a jövőt illető döntéseket hozni” – vázolta a helyzetet Ilyés.

További konkrétumokról nem tudott beszámolni, egyelőre csak az a biztos, hogy a szükségállapot végéig a Román Kézilabda-szövetség minden belföldi bajnokságot felfüggesztett, a folytatásról egyelőre nem született döntés.

A célkitűzés maradt, fel akarunk jutni az élvonalba, de a járványhelyzet felülírt mindent. Senkivel sem bontottunk szerződést, a folytatásra ugyanaz marad a keretünk, visszavárjuk a játékosokat és edzői stábot, akkor közösen egyeztetünk a miként továbbról. Az, hogy Székelyudvarhelynek első ligás csapata legyen ősszel, nagyban függ a gazdasági helyzettől is.

Az akadémia működését is befolyásolja a járvány, ám a Magyar Kézilabda-szövetségtől arról biztosítottak minket, hogy az arra szükséges anyagi forrásokat biztosítják számunkra. Most készítjük az új költségvetés-tervezetet. Mi továbbra is azt akarjuk, hogy első ligás csapat legyen a Szejke SK, de most nehéz megmondani, hogy a vészállapot után milyen döntésre jutunk” – zárta a beszélgetést.

A másodosztály C csoportját százszázalékos mutatóval vezető együttes edzője, Sipos Lóránt megkeresésünkre elmondta, harmadik hete, hogy leálltak az edzésekkel, mindenki otthon, egyénileg hangol, ahogy tud. „Egy levelet kapott mindenki a vezetőségtől, amelyben tudatták, hogy felfüggesztették a szerződéseket. Ez természetesen megzavarta a játékosokat, hiszen napokon belül másfél hónapos bérrel tartozik a klub. Így jogos az a kérdés, hogy mi lesz a jövőt illetően” – fejtette ki a tréner.

Elmondta, a szakszövetség mostani álláspontja, hogy amint megszűnik a szükségállapot és lehet játszani, hét napra rá már meccsek lesznek. Persze ez szakmailag nem épp a legjobb, mert az újrakezdéshez szükséges formához teljes alapozás kellene. „Ha kell, akkor játszunk, ezzel nem lesz probléma. Igazából most a legfontosabb, hogy lássunk egy jövőképet, főképp anyagi szempontból. Azaz rendeződjön a fizetés kérdése.

Egy biztos, Székelyudvarhelyen lennie kell felnőtt csapatnak, bármilyen cél is legyen előtte, hiszen az akadémiai rendszer csak így tud működni”

– tette hozzá a Szejke SK edzője.

Ami az esetleges folytatást illeti, a székelyudvarhelyieknek még négy mérkőzésük van hátra a csoportkörből, majd a feljutásért folyó tornák következnének.