Szegeden nyertek érmeket a székelyföldi ökölvívók

• Fotó: Facebook/Madárfészek-Godako Ökölvívó Akadémia

„Csak dicsérni tudom minden tanítványunkat, akik Szegeden versenyeztek” – így kezdte a tornát összefoglaló beszámolóját Huszár Árpád, a Madárfészek-Godako Ökölvívó Akadémia vezetője. A szegedi Fesztivál Kupán a székelyföldi akadémia képviselői mellett magyarországi, szlovákiai, szerbiai, ausztriai és más romániai bokszolók alkották a mezőnyt. Amint arról az akadémistákat edzőként is irányító Huszár Árpád beszámolt, a 2007-ben születettek mezőnyében Benedek Péter a szombati elődöntőben és vasárnap a döntőben is bebizonyította, hogy korosztálya legtehetségesebb ökölvívói közé tartozik.

Búzás Róbert a 2008-asok korosztályában győzött kétszer is, elhozva ezzel az első helyért járó kesztyű trófeát. Szintén gyergyószentmiklósi sportoló karját emelték fel a 2004-es születésűek között is, Csiki Róbert akkora fölénnyel bokszolt, hogy ellenfele edzői a második harmadban bedobták a törülközőt. Ionică Popa az elődöntőben ugyan 3:2-es pontozással alulmaradt, de nagyon egyenlő küzdelemben, ahol akár fordított eredmény is születhetett volna. Végül bronzéremért küzdhetett, amit meg is szerzett. Szintén bronzérmes lett Tóth Szabolcs, aki egy öt kilóval nehezebb bokszolóval szemben is vállalta a mérkőzést, és szépen helytállt. Pál Szilveszter bemutató mérkőzésen bokszolt, akárcsak Kolumbán Róbert – tudtuk meg.