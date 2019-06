Szabadkártyát kapott a Szeged, a Ferencváros és a Bukaresti CSM

A következő idényben is BL-ben szerepel a Szeged és a Veszprém. Archív • Fotó: MTI

A magyar csapatok közül automatikusan csak a bajnoki címvédők – a Telekom Veszprém, illetve a BL-győztes Győri Audi ETO KC – kerülnek a csoportkörbe, ezért kellett a szegedieknek és a fővárosiaknak indulási joghoz folyamodniuk.

A női klubok közül az EHF Kupa-győztes Siófok KC, valamint az Érd HC is kért szabadkártyát, de a Ferencvárossal ellentétben nem járt sikerrel. Sikerrel járt viszont a Bukaresti CSM kérése, így a román főváros a következő idényben is képviselve lesz a BL-ben.

Az európai szövetség (EHF) honlapjának beszámolója szerint a férfiaknál a következő szezonban is tizenhat együttes verseng a felső ágon, A és B csoportban. A C és a D csoport ezúttal is a gyengébb csapatok tizenkettes mezőnyét tartalmazza.

Ez lesz az utolsó évad ebben a rendszerben, ugyanis jövő nyártól változik a lebonyolítás.

A szisztéma idén még a nőknél sem változik, négy kvartettben kezdődnek a küzdelmek, majd a kétcsoportos középdöntő után a negyeddöntő és a négyes döntő következik. A csoportkör sorsolására jövő csütörtökön kerül sor, az első fordulót a férfiaknál szeptember közepén, a nőknél október elején rendezik.

A férfi BL mezőnye

AB-ág: Telekom Veszprém, MOL-Pick Szeged, Meskov Breszt (fehérorosz), PPD Zagreb (horvát), Aalborg Handbold (dán), Flensburg-Handewitt (német), Barcelona (spanyol), Paris Saint-Germain (francia), Vardar Szkopje (északmacedón), Elverum (norvég), PGE Vive Kielce (lengyel), FC Porto Sofarma (portugál), Celje Pivovarna Lasko (szlovén), Motor Zaporizzsja (ukrán), THW Kiel (német), Montpellier HB (francia).

CD-ág: Bukaresti Dinamo, Riihimäen Cocks (finn), Csehovszkije Medvegyi (orosz), IK Sävehof (svéd), Kadetten Schaffhausen (svájci), Tatran Presov (szlovák), GOG Gudme (dán), Bidasoa Irun (spanyol), Eurofarm Rabotnik (északmacedón), Orlen Wisla Plock (lengyel), Sporting CP (portugál), IFK Kristianstad (svéd).

A női BL mezőnye

Győri Audi ETO KC, FTC-Rail Cargo Hungaria, SCM Rm. Valcea, Bukaresti CSM, Buducnost Podgorica (montenegrói), Rosztov-Don (orosz), Metz HB (francia), Team Esbjerg (dán), Vipers Kristiansand (norvég), SG BBM Bietigheim (német), Krim Mercator Ljubljana (szlovén), IK Sävehof (svéd), Perla Lublin (lengyel), Podravka Koprivnica (horvát), Brest Bretagne (francia), valamint a selejtezőtorna győztese (a spanyol Rocasa Gran Canaria, a szerb ZORK Jagodina, a cseh DHK Banik Most vagy a török Kastamonu GSK).