Súlyos vereséget szenvedett hazai pályán a Ferencváros

A magyar szurkolókra nem lehetett panasz, ezúttal is végig buzdították kedvenceiket • Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az első fordulóban a Fradi értékes 1–1-es döntetlent játszott az Espanyol vendégeként, míg a Ludogorec 5–1-re legyőzte a CSZKA Moszvkát. A két csapat július elején a BL-selejtezőben a Fradi hazai pályán 2–1-re, idegenben pedig 3–2-re nyert, így a bolgárokat fűtötte a visszavágás vágya.

És mennyire, hiszen már a 37. másodpercben hátrányba került a Fradi, a vendégek első támadásukat gólra váltották, Lukoki volt közelről eredményes.

A következő komoly lehetőség is a bolgár bajnoké volt, a 18. percben Keserü közeli lövését szögletre mentette Dibusz. A folytatásban is a Ferencváros kapusának védéseire volt szükség, hogy ne növekedjen a vendégek előnye, ám a 40. percben a nyolcszoros magyar válogatott is tehetetlen volt Forster 30 méterről lőtt szabadrúgásánál, a labda a jobb felsőben kötött ki.