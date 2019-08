Suciu elégedetlen a csatárteljesítménnyel

Valentin Suciu edző és Barta Norbert • Fotó: Pinti Attila

A továbbjutás megvan, az FK vezetőedzője azonban eredményesebb játékot vár csapatától. A Karácsonkőn megrendezett kupameccs hőse a saját nevelésű, 19 éves Barta Norbert volt, aki a 86. percben labdát szerzett a hazai védőktől a 16-os környékén, betört a büntetőterületre, ahol a kifutó kapus mellett higgadtan a hálóba lőtte a labdát.

Valentin Suciu, az FK Csíkszereda vezetőedzője: „Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, de nem hittük volna, hogy ennyire nehéz lesz. Jó csapat a Ceahlăul, több idegenlégióssal. Tavaly mi adtuk ki a lelkünket és küzdöttünk nagyon a második ligás csapatok ellen, most ők is erre készültek, de szerencsére nem sikerült nekik. Ahogy az eddigi bajnoki meccseinken, most is szenvedtünk a támadásban, a befejezéseknél, ezen a mérkőzésen is érződött, hogy a támadó játékosaink nem elég frissek a kapu előtt, nem hoztak jó döntéseket, sok helyzet kihasználatlanul marad.

Többet várok a csatároktól, a befejező játékosoktól. Ezen dolgozunk. Egy kicsit megzavarta csapatunk játékát Jebari lesérülése, szünetben le kellett cseréni – csúnyán felrúgták, komoly izomzúzódást, ütést szenvedett”.

Barta gólja ért továbbjutást az FK Csíkszeredának Folytathatja tavaly elkezdett remek szereplését a labdarúgó Román Kupában az FK Csíkszereda. Valentin Suciu legénysége gyengébb játékkal is győzni tudott szerdán este a Ceahlăul Piatra Neamț otthonában. A győztes gólt Barta Norbert lőtte a 86. percben.

Ștefan Stoica, a Ceahlăul vezetőedzője: „Annak ellenére, hogy kiestünk, egy szép mérkőzés volt. Tudtuk, hogy az FK Csíkszereda egy jó csapat, Csíkszeredában komoly munka folyik, örvendek, hogy annak a projektnek az egyik oltyánunk, Tibi Lung is részese, ő is segítheti a csíki futballt. Úgy érzem, nem vallottunk szégyent, helyenként felemelkedtünk az FK Csíkszereda szintjére. A mi csapatunk most épül, remélem a 3. Ligában jól fogunk szerepelni. Hibáztunk a védelemben, és ezt a vendégek kihasználták.

Ilyen a futball, gólokra játsszák. Gratulálok az FK-nak, sok szerencsét a további mérkőzéseiken.”