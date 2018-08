Spanyol és olasz bajnokság nélkül maradnak a romániai nézők

Megszokhattuk, évről évre költöztetik a sportközvetítéseket a román tévétársaságok. Idén is voltak mozgások, sőt két fontosabb labdarúgó-bajnokságot nem is követhetünk a képernyőn. A két nagy sportadó leosztotta egymás között a pontvadászatokat, persze, átfedésekkel így is találkozunk.