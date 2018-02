Sokáig tartották a lépést a portugálokkal

Nem ijedt meg a román csapat a jóval esélyesebb ellenfelétől • Fotó: Uefa.com

A románok főképp a honosított játékosaikra alapozták csapatukat (Sávio Valadares, Paulo Ferreira és Felipe Oliveira), illetve a bajnok Dévai Autobergamótól Robert Matei, Florin Ignat, Mimi Stoica és Adrian Pânzaru. Szőcs László (FK Székelyudvarhely) egy percet sem töltött a pályán, Csoma Alpár (Autobergamo) pedig be sem került a nevezettek közé.

Noha meglepetést nem tudtak okozni Robert Lupu tanítványai, azért ráijesztettek a jóval keményebb Portugáliára. Ljubljanában csapott össze szerdán este a két csapat a C csoport első meccsén.

Jobban indítottak a luzitánok, az első másodpercekben Ricardinho szép mozdulataival majdnem megszerezte a vezetést, de végül Pedro Cary fejjel vette be Petrișor Toniță kapuját a 4. percben. Ezután bátrabban kezdtek játszani a románok, több helyzetük is volt, de nem találták az utat ellenfelük hálójába.

Szünet előtt kettőre növelte előnyét Portugália. A második félidőben teljesen kiegyenlítődött a játék, Lupu ugyanis több támadásnál is mezőnyjátékost küldött be a kapus helyett. Meg is lett az eredménye, egy kavarodást kihasználtak, Mimi Stoica szépített.