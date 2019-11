Sokáig eredménytelen volt, végül simán győzött a CFR

A második félidő elején döntöttek a kolozsváriak. Archív • Fotó: Kolozsvári CFR

A vendégek előtt adódott a mérkőzés első nagy lehetősége, akik már a második percben vezethettek volna, Chatziterzoglou közeli fejesét védte Arlauskis. Ezután lassan átvette az irányítást a CFR, Omrani és Deac helyzeténél is hárított a Clinceni kapusa, de a szünet előtt is közel volt a gólhoz, Cebotaru rosszul ért a labdához, fejese kétszer is a felső lécen pattant.

Aztán a második félidő elején gyorsan előnybe kerültek a hazaiak, Chatziterzoglou kezezése miatt megítélt büntetőből Culio volt eredményes.

Negyedórával később újabb két góllal bebiztosította a győzelmét Dan Petrescu csapata,

a vendégjátékosok védelmi hiányosságait kihasználva előbb Traore, majd Deac találtak be.

A CFR megőrizte első helyét az 1. Liga ranglistáján, és készülhet a Rennes elleni, a továbbjutás szempontjából kiemelten fontos hazai Európa Liga-mérkőzésre, amelyet csütörtökön 19.55-ről rendeznek.

Labdarúgó 1. Liga, 15. forduló:

Kolozsvári CFR–Academica Clinceni 3–0 (0–0).

Gólszerzők: Culio (52., büntetőből), Traore (68.), Deac (71.).

CFR: Arlauskis – Susic, Vinicius, Boli, Camora – Itu (Traore, 32.), Bordeianu, Culio, Deac, Costache (Petrila, 84.) – Omrani (Djokovici, 73.). Edző: Dan Petrescu.

Academica: Santos – Matei, Chatziterzoglou, Nichita, Dobrescu – Șut (Merloi, 73.), Cebotaru, Ion, Buziuc (Dumitru, 83.), Achim (Nsiah, 62.) – Vojtus. Edző: Ilie Poenaru.

Vezette: Cătălin Busi (Râmnicu Vâlcea).

Labdarúgó 1. Liga, 2019–2020-as szezon, alapszakasz, 15. forduló