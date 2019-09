Sok helyzet, az idény első Vasas-győzeleme

Három pont került a Vasas Femina neve mellé • Fotó: Barabás Ákos

A meccs könnyen hazai góllal kezdődhetett volna, ám az első percben kimaradt az óriási galaci ziccer, az üres kapu mellé emelték a labdát. Gyorsan rendezte a sorait a Vasas, egymás után dolgozta ki a nagyobbnál nagyobb helyzeteit, a labda viszont csak a játékrész hajrájában haladt át a gólvonalon, Țabur volt a gólszerző.

Térfélcsere után a lányoknak gyorsan sikerült növelni az előnyt, Țabur duplázott, majd Vlădulescu is feliratkozott a gólszerzők közé. A biztos előny tudatában a mérkőzés végére alábbhagyott a figyelem, a hazaiak szépítettek, ám közelebb férkőzni már nem tudtak.

Sokkal jobban játszottunk, mint az első fordulóban Konstancán. Akkor nagyon sok gondunk és sérültünk volt, a keret fele egy nappal korábban ért vissza a válogatottól, fáradtak voltak. Most a lányok azt játszották, amit elvárunk tőlük

– mondta Andrási Sándor Csaba vezetőedző.

A bajnokságban hosszú szünet következik, mivel az U17-es, az U19-es és a felnőtt válogatott is Európa-bajnoki selejtezőket játszik. László Béla elnöktől megtudtuk, hogy a nyári felkészülés alkalmával a Vasastól az U17-be négy, az U19-be öt, míg a felnőtt keretbe két játékost hívtak be, reményei szerint a selejtezőkön is számítanak majd a labdarúgókra a szövetségi kapitányok.

A női másod- és a harmadosztályos küzdelmek októberben kezdődnek, míg az U16-os országos bajnokság jövő héten, szeptember 14-én a Vasas Femina a Nagybányai Venus vendége lesz.

Női labdarúgó 1. Liga, 2. forduló:

Galaci Universitatea–Székelyudvarhelyi Vasas Femina 1–3 (0–1)

Gólszerzők Țabur (41., 52.), Vlădulescu (67.).

Vasas Femina: Kajtár – Bíró A., Caldare, Dávid, Krall, Barabási, Benő, Vlădulescu, Orbán, Mitri, Țabur. Játszott még Tamás, Dakó, Szász.

A játéknap további eredményei:

Nagybányai Függetlenség–Kisbecskereki Fortuna 1–4,

CSS Târgoviște–Aradi Piros Security 1–3,

Luceafărul Filiași–Bukaresti Fair Play 2–0,

Alexandriai Universitatea–Borgóprundi Heniu 2–0,

Kolozsvári Olimpia–Konstancai Selena 9–0.

Női labdarúgó 1. Liga, 2019–2020-as szezon