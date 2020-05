Sok a kérdőjel az új hokiidény kapcsán

Sportklub – Gyergyó hokirangadó. Mindkét csapat az Erste Ligában folytatná • Fotó: Pinti Attila

A gyergyói klub közösségi oldalán jelent meg egy közlemény: „A Gyergyói Hoki Klub ezúton tájékoztatja a szurkolóit és általában a jégkorong iránt érdeklődő közvéleményt, hogy csapatunk a 2020–2021-es szezonban is az Erste Liga szereplője lesz. A május 4-i jelentkezési határidő előtt letettük a jelentkezésünket a Liga következő idényére, és be is fizettük a benevezési díjat. Ez elfogadásra is került. Bárhogyan is alakuljon a gazdasági, egészségügyi helyzet Európában, ezen belül Magyarországon és Romániában, mi készen állunk a folytatásra. Ha lesz Erste Liga, mi ott leszünk! Arra készülünk, hogy népes lelátók előtt magas színvonalú meccseket játsszunk. Célunk, hogy a trófeáért harcoljunk”.

Hodos László, a Csíkszeredai Sportklub elnöke azt nyilatkozta, hogy a csíkszeredai klub is elküldte jelentkezését. Azonban nagy a bizonytalanság, sok a kérdőjel az új idénnyel kapcsolatban.

Az elnök szerint nem lehet tudni, mikor kezdődhetnek el Romániában az edzések, nézőkkel vagy nézők nélkül lehet majd mérkőzéseket rendezni, lesz-e költségvetés a sportra, milyen körülmények között utazhatnak a csapatok Románia és Magyarország között.

Hasonló aggályai vannak Szőke Álmosnak, az Erste Liga elnökének. „A világjárvány miatt egyelőre továbbra is bizonytalan, hogy a határátlépések esetében mikorra normalizálódhat a helyzet, márpedig ez alapjaiban határozza meg nemcsak az Erste Ligában érintett erdélyi, hanem az osztrák bajnokságban szereplő Hydro Fehérvár AV19, valamint a szlovák pontvadászatban érdekelt Miskolci DVTK Jegesmedvék és MAC Újbuda szezonját. Azzal a lehetőséggel is számolunk, hogy ezek a csapatok ebben az esetben a magyar bázisú bajnokságban, az Erste Ligában indulnak.

És arra is kell készülnünk, hogy az erdélyi klubok viszont nem feltétlenül tudnak csatlakozni

– nyilatkozta Szőke, aki azt szeretné, hogy minden maradjon továbbra is az eddig megszokott mederben.

A ligaelnök hozzátette: a következő idényt a terveknek megfelelően szeptember elején vagy közepén el tudják majd kezdeni, a jelentkezési határidő pedig május 15.

Kontinentális Kupa

Hodostól megtudtuk, hogy a Román Jégkorong-szövetség (FRHG) a csíkszeredai alakulat nevezését küldte el a nemzetközi szövetséghez a kupaszereplésre.

Brassó és Galac is szeretett volna indulni a Kontinentális Kupában, de a szövetséget meggyőztem, hogy mi indulhassunk. Sem a Galac, sem pedig a Brassó nem nyert semmit a 2019–20-as idényben, a Sportklub pedig elhódította Román Kupát

– hangsúlyozta Hodos.

A Sportklub a kiírás szerint a második selejtezőkörben (október 16–18.) fog csatlakozni a sorozathoz, akárcsak a magyar bajnok Ferencváros. Az első selejtezőkörben (szeptember 18–20.) nyolc csapat – a szerb, a spanyol, az észt, az izlandi, a horvát, a török, a bolgár és a belga bajnok – fog küzdeni két csoportban. Innen a két csoportelső jut tovább a második köbe, ahol a Sportklub és a Fradi is érdekelt lesz. A második számú európai kupasorozat csoportbeosztását később készítik el.

Tisztújítás a magyar hokiban

A Magyar Jégkorong-szövetség (MJSZ) 2020. évi rendes küldöttgyűlését a tervek szerint május 27-én tartják. Miként azt a meghívóban is hangsúlyozzák, a rendezvényre abban az esetben kerülhet sor, ha a járványügyi korlátozások és a jogi személyek működésére vonatkozó speciális rendelkezések ezt akkor lehetővé teszik.

A küldöttgyűlés hagyományos formában történő lebonyolítását azért preferálják a távoli elérést lehetővé tevő módszerekkel szemben, mert a személyi kérdésekben való döntéshozatal a küldöttek helyszíni jelenléte esetén szervezhető meg a legpraktikusabban. A MJSZ elnöksége emellett további forgatókönyveken is dolgozik. Ha a kijárási korlátozások május 27-én érvényben lennének, akkor vagy elhalasztják azt a tisztségviselők mandátumának jogszabályok szerint lehetséges 90 napos meghosszabbítása mellett, vagy elektronikus hírközlő eszközök igénybe vételével rendezik meg.