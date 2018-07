Simone Tempestinié az első két szakasz

Sergiu Itu és Simone Tempestini a bemutatón. Meg akarják nyerni a versenyt • Fotó: Rallyphoto.ro

A román bajnokság leghosszabb szakaszával, a 28,95 km hosszú bucsini gyorsaságival kezdődött el pénteken délután a Hargita Gyöngye Rali. A távon egyedül a Simone Tempestini/Sergiu Itu páros tudott 13 perc alá menni, a 12:57.8-as idejük közel tíz másodperccel volt jobb a Bogdan Marișca/Sebastian Itu kettősénél.

A harmadik pozíciót az Alexandru Pițigoi/Csomortáni Botond duó csípte el, egy tizeddel maradtak le a második helyről.

A második szakaszon, Libánon sem lehetett legyőzni Tempestinit, két másodperccel előzte meg a Napoca Rally Academynél csapattársát, Marișcát.

A harmadik helyet ezúttal a Dan Gîrtofan és Tudor Marza alkotta kettős szerezte meg. Az első gyorsaságin defektet kapott Vali Porcișteanu/Dan Dobre kettős az ötödik leggyorsabb időt autózta a libáni szakaszon.

Tempestini: „Nincs nagy előnyöm a két gyorsasági után. A szuperspeciálison is hátrányban leszünk, mivel sok lesz a helyből indulás, a kocsink pedig nem a legmegfelelőbb ebből a szempontból. Továbbá nekünk van a legkisebb csúcssebességünk az R5-s kocsik között, és az autó ereje sem a legjobb, így a hosszú egyenes szakaszokon mindig időt veszítünk, a kanyarokban viszont nagyon jól kezelhető a kocsi.˝

Marișca: „Elégedett vagyok az eddigi teljesítménnyel, azonban a Bucsinon túl sokat robogtunk csúcssebességen, 180 km/h felett, ez pedig nem tetszett annyira. A szuperspeciálisra nincsenek nagy terveim, csak fejezzem be jól.˝

Pițigoi: „Lehet, hogy kicsit gyorsabbak is lehettünk volna, de elégedett vagyok így is. Az első próba utolsó tíz kilométerén túlhevültek a gumik, emiatt nem tudtunk olyan gyorsan menni, de ideális körülmények között is csupán pár másodpercet nyertünk volna.˝

Összetettben tehát Tempestini vezet, előnye 11 másodperc Marișcával szemben, a harmadik helyen pedig Pițigoi található, 19.2 másodperc hátránnyal. A rali 19 órakor Székelyudvarhelyen, az új helyszínen rendezendő Dietrich Árpád szuperspeciálissal folytatódik.

26. Hargita Gyöngye Rali, az első két szakasz eredménye

PS1 (Bucsin, 28,95 km): 1. S. Tempestini (Citroen RS3 R5), 2. B. Marișca (Ford Fiesta R5) +9.4, 3. A. Pițigoi (Porsche 911 GT3) +9.5, 4. Dan Gîrtofan (Škoda Fabia R5) +22.0, 5. Florin Tincescu (Fiat Abarth 124 RGT) +28.2, 6. Constantin Aur (Škoda Fabia R5) +57.0.

PS2 (Libán, 11,88 km): 1. S. Tempestini 5:52.10, 2. B. Marișca +2.1, 3. D. Gîrtofan +7.2, 4. A. Pițigoi +9.7, 5. Valentin Porcișteanu (Škoda Fabia R5) +15.0, 6. F. Tincescu +17.8.

Az összetettben: 1 . S. Tempestini/S. Itu 18:49.9 p, 2. B. Marișca/S. Itu +11.5, 3. A. Pițigoi/Csomortáni B. +19.2, 4. D. Gîrtofan/T. Marza +29.2, 5. F. Tincescu/A. Pop +46.0, 6. C. Aur/S. Moraru +1:23.6, 7. M. Mihalache/J. Soós +1:38.3, 8. A. Iliescu/R. Badea +1:45.0, 9. S. Barbu/M. Banca +1:47.1, 10. C. Dolofan/M. Sandu +2:06.1.