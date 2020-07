Simán nyert a Chindia, szorossá tette a kiesés elleni harcot

Hat mérkőzéses vereségsorozatot szakított meg a Chindia • Fotó: Pinti Attila

A Chindia még június közepén 2–1-re legyőzte a Viitorult, az azóta lejátszott hat meccsét rendre elveszítette, így nem csoda, hogy az utolsó helyen ragadt.

Az Academica elleni meccsen többet tett a győzelemért a kiesés elől menekülő Chindia a győzelemért, az első félidő végén Ivancic közeli fejesével megszerezte a vezetést. A második játékrészben is többet veszélyeztetett a târgoviștei együttes, a 71. percben pedig büntetőhöz jutott, amit Bic értékesített. Nem sokkal később az Academica is tizenegyest rúghatott, Cebotaru szépített. Ennél többre nem futotta a vendégek erejéből, a hazaiak többször is növelhették volna előnyüket, végül Berisha biztosította be a három pontot a 89. percben.

A Chindia második győzelmét aratta az alsóházban, továbbra is sereghajtó maradt, ám három pontra megközelítette a pótselejtezős helyen álló Jászvásárt.

Ebben a fordulóban a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK ellenfele a Bukaresti Dinamo lett volna, ám a fővárosiakat sújtó koronavírusjárvány miatt elhalasztották a mérkőzést, a pótlásáról egyelőre nem döntöttek.

Labdarúgó 1. Liga, alsóházi rájátszás, 12. forduló:

Chindia Târgoviște–Academica Clinceni 3–1 (1–0)

Gólszerzők: Ivancic (45.), Bic (71., büntetőből), Berisha (89.), illetve Cebotaru (77., büntetőből)

Labdarúgó 1. Liga, 2019–2020-as szezon, alsóházi rájátszás, 12. forduló