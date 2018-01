Simán kikapott Brassóban a Progym

Könnyedén gyűjtötte be a három pontot a címvédő brassói gárda • Fotó: Facebook/corona.wolves

A Brassói Corona vendégeként vívott „évnyitón” jól kezdett a Progym, és ahogy már sokszor előfordult, a meccs elején képes volt uralni a játékot és veszélyeztetni az ellenfél kapuját. Novak remek találatával a gyergyóiak a hetedik percben a vezetést is megszerezték.

Azonban ezt követően nem igazán tudott egyenrangú partnere lenni a vendégcsapat a brassóiaknak. Elől elképzelés nélküli játék, hátul kapkodás és sok hiba jellemezte a produkciójukat.

A piros-fehérek mentségére legyen szólva, egészségügyi okokból hiányzott két meghatározó hátvéd, Pavel Boriszenko és Durkech is a keretből, és emiatt Daradics kellett bekkeljen. Alighanem most mutatkozott be először ebben a szerepkörben.

Edzőcsere a meccs előtt



Alig egy fél órával a meccs kezdete előtt jelentette be a Corona, hogy szerződést bontott kanadai edzőjével, Martin Lacroix-val. Rögtön ki is nevezték utódját, aki a felvidéki származású Julius Pénzes lesz. Az új szakember nem ismeretlen a romániai jégkorongozásban, hiszen korábban a Galaci Dunăreát is irányította. Ezen kívül több szlovákiak és kazahsztáni együttest is felkészített.

Nem egyik vagy másik gyergyói játékoson múlt a vereség, senki nem nyújtott megfelelő teljesítményt.

Gyakorlatilag különösebb megerőltetés nélkül, csak a piros-fehér jégkorongozók bizonytalanságát kihasználva tudott nyerni a Corona.

Az egyenlítést Saluga szerezte meg, alig egy perccel a Progym vezető gólja után, majd Bíró Mátyás korcsolyájáról bepattanó lövés jelentette a brassói vezetést. Véleményes találat volt, ráadásul a későbbiekben a meccsen volt még egy ugyanilyen, lábbal szerzett gól, amit már nem adott meg a játékvezető.

Az első harmadban még Macmillan is betalált, ezzel 3–1-re vezettek a sárga-kékek az első szünetben.

A második játékrészben mindössze egy gól esett, Mihály Árpád révén, és nem túl izgalmas módon peregtek a percek a továbbiakban. Nem volt arra kilátás, hogy fel tud zárkózni a Progym, de arra igen, hogy viszonylag szoros különbségű vereséggel megúszhatja.

Aztán az utolsó harmad közepén gyorsan lőttek még kettőt a brassóiak, pontosabban Macmillan és Sirokovs, és így alakult ki a 6–1-es Corona-győzelmet jelentő végeredmény.

A Progymnak most hosszabb ideje van összeszedni magát és felkészülni a következő kihívásokra. Legközelebb a Sportul Studențesc-el játszik „hivatalos edzőmeccseket” január 13-án és 14-én.

A jégkorongszövetség programja szerint igazi megmérettetés január 26-án következik, amikor a Steaua lesz az ellenfél. Azt még mindig nem jelzi a program, hogy mikor rendezik meg a Brassói Coronával esedékes mérkőzést.

Jégkorong, román bajnokság, alapszakasz:

Brassói Corona–Gyergyószentmiklósi Progym 6–1 (3–1, 1–0, 2-0),

gólszerzők: Martin Saluga (8. perc), Bíró Mátyás (17.), Logan Macmillan (19., 51.), Mihály Árpád (36.), Maksims Sirokovs (53.)

A bajnokság állása:

1. Sportklub 65 pont (25 meccs)

2. Progym 39 (22)

3. Galac 32 (21)

4. Brassó 32 (17)

5. Steaua 24 (23)

6. Sportul 0 (20).