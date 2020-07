Serie A: nagy lehetőséget szalasztott el az Atalanta

A BL-negyeddöntős bergamói alakulat kétszer is vezetett Torinóban, a Juventus Cristiano Ronaldo büntetőivel tartott otthon, a bajnoki cím szempontjából sokat számító pontot.

Hosszú sikersorozatot zártak le Torinóban • Fotó: Atalanta Bergamasca Calcio/Facebook

A kiváló szezont produkáló Atalanta közel állt ahhoz, hogy érdekessé tegye az eldőlni látszó Serie A végét, de a Bajnokok Ligájában is remekelő Gasperini-csapat szombaton este hiába állt kétszer is nyerésre az Allianz Stadionban, a Juventus – a szerencsének is köszönhetően – megúszta a vereséget.

A 32. forduló rangadóján a vendégek a kolumbiai Duvan Zapata góljával vezetettek a szünetben. A „zebrák” egy kezezés után megítélt büntetőből egyenlítettek az 55. percben, a végrehajtó Cristiano Ronaldo volt.

Az élvezetes, kemény párharcokkal teli második játékrészben az ukrán csereközéppályás, Ruszlan Malinovszkij lőtte újból előnybe az Atalantát, ám egy újabb kezezés miatt a rendes játékidő utolsó percében ismét tizenegyest végezhetett el a Juventus, és Ronaldo másodjára sem hibázott.

A címvédő győzelemmel felérő döntetlent ért el, így tisztes távolságra tartotta magától a bergamói csapatot, amely siker esetén hat pontra közelítette volna meg a torinóiakat. A 28 bajnoki találatnál járó Cristiano Ronaldo már csak egy gólra van a góllövőlistát vezető Ciro Immobiletől.

Az Atalanta ezt megelőzően zsinórban kilenc meccset nyert meg a Serie A-ban, a fekete-kékek legutóbb január 20-án veszítettek az olasz élvonalban.

Szombaton a római együttesek is pályán voltak. A Lazio újabb szívességet tett a listavezetőnek, azzal, hogy előnyről kapott az egymás után negyedik bajokiját megnyerő Sassuolótól. A városi rivális AS Roma ezzel szemben hozta a kötelezőt az élvonalból nagy valószínűséggel búcsúzó Brescia vendégeként. A „farkasok” gól nélküli első félidő után 3–0-val húzták be a lombardiai kiszállást.

A vasárnapi játéknap leginkább várt mérkőzése a Napoli–AC Milan rangadó, míg az Inter a Torino FC-t fogadja a hétfői zárómeccsen.

Serie A, 32. forduló

Szombati eredmények:

Juventus FC–Atalanta BC 2–2 (0–1)

Gólszerzők: Ronaldo (55., 90. – mindkettőt büntetőből), ill. Zapata (16.), Malinovszkij (80.)

Brescia–AS Roma 0–3 (0–0)

Gólszerzők: Fazio (48.), Kalinic (62.), Zaniolo (74.)

SS Lazio–US Sassuolo 1–2 (1–0)

Gólszerzők: Luis Alberto (33.), ill. Raspadori (52.), Caputo (90+1.)

Vasárnap:

18.15 Genoa–Spal

20.30 Cagliari–Lecce

20.30 Fiorentina–Hellas Verona

20.30 Parma–Bologna

20.30 Udinese–Sampdoria

22.45 SSC Napoli–AC Milan

Hétfőn:

22.45 Inter Milan–Torino FC