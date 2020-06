Serie A: folytatta jó sorozatát a Napoli

Arkadiusz Milik gólöröme • Fotó: sscnapoli.it

Az élmezőnyhöz tartozó együttesek közül csak a Napoli lépett pályára a Serie A 27. fordulójának keddi játéknapján. Az újdonsült Olasz Kupa-győztes kékek Veronába látogattak, ellenfelük pedig az a Hellas Verona volt, amely nyolcadikként mindössze egy pontra állt tőlük.

A sárga-kékek így akár meg is előzhették volna a délieket, ám a hazai bravúr elmaradt, a Napoli mindkét félidőben egy-egy gólt szerezve zsebelte be a három pontot. Kevéssel a szünet előtt Milik fejelte be Politano szögletét, majd a végén az utolsó percekre becserélt Lozano újabb fejesgóllal zárta le a meccset.

A Veronának a 61. percben, 0–1-es állásnál volt egy kezezés miatt érvénytelenített találta.

A Napoli negyedik bajnokiját húzta be sorozatban és hatodik maradt a tabellán.

Ismét lecsapott a dán csatár

Kedden további három mérkőzést rendeztek az olasz élvonalban. Andreas Cornelius, a Parma dán centere mesterhármassal hívta fel magára a figyelmet a Genoa pályáján. Érdekesség, hogy a pármaiaknál az Atalantától kölcsönben szereplő robusztus skandináv csatár ősszel is három gólt szerzett a Genoa ellen, csapata akkor 5–1-re, most 4–1 arányban nyert. Cornelius 11 gólnál jár a Serie A jelenlegi idényében.

Az alsóházi „rangadón” a Torino FC mindhárom pontot otthon tartotta az Udinesevel szemben, míg a középmezőnyben tanyázó Cagliari hosszabbításban szerzett góllal nyert az utolsó előtti SPAL otthonában.

Serie A, 27. forduló, keddi eredmények:



Torino FC–Udinese 1–0 (1–0)

Gólszerző: Belotti (16.)



Genoa–Parma 1–4 (0–2)

Gólszerzők: Falque (59., büntetőből), ill. Cornelius (18., 33., 53.), Kulusevski (87.)



Hellas Verona–SSC Napoli 0–2 (0–1)

Gólszerzők: Milik (38.), Lozano (90.)



SPAL–Cagliari 0–1 (0–0)

Gólszerző: Simeone (90+3.)



Korábban:

Bologna–Juventus 0–2 (0–2)

Lecce–AC Milan 1–4 (0–1)

Fiorentina–Brescia 1–1



Szerdán játsszák:

20.30 Internazionale Milano–US Sassuolo

22.45 Atalanta BC–SS Lazio

22.45 AS Roma–UC Sampodria