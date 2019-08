Sánta Szabolcs elhagyta a vásárhelyi kosárcsapatot

Sánta Szabolcs megelégelte a várakozást, több havi fizetését nem kapta meg a vásárhelyi klubtól. Korábbi felvétel • Fotó: Haáz Vince

Sánta Szabolcs másodszor kénytelen távozni szülővárosának csapatától, korábban a megszűnt Maros KK-t is a súlyos pénzügyi problémák miatt hagyta el. Érdekesség, hogy a 2017–2018-as szezon második felében és most is a BCMU Pitești-hez igazolt, amelynek stabil helye van a hazai kosárlabda élmezőnyében.

Az előző idényben Sánta Szabolcs 32 mérkőzésen lépett pályára a Marosvásárhelyi VSK-nál a bajnokság harmadik számú értékcsoportjában. A 32 éves játékos eddigi pályafutása során több mint 250 meccset játszott a Nemzeti Ligában.