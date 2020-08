Sakkverseny maszkban, szabadtéren

Idén nézők nélkül zajlik a sakkfesztivál • Fotó: Gábos Albin

Kedden este tartják a zárt körű, szabadtéri megnyitót, szerdán pedig elkezdőnek a versenyek. A két főverseny (A1 és A2), illetve az amatőröknek kiírt hobby players kategória vetélkedője egyaránt 9 fordulós. A partik szerdától naponta 15–19 óra között lesznek. A 7. Balogh János Emlékversenyt a 14 éven aluliaknak írták ki, két nyolcas csoportban (U10 és U14), ők szintén szerdától délelőttönként, 10 és 12 óra között ülnek asztalhoz.

A romániai sakkozók mellett Magyarországról, Németországból, Ausztriából és Szlovéniából is neveztek be sakkozók, de Biró Sándor szerint a világjárvány miatt kevés az esély arra, hogy meg is érkezzenek.

A főszervező az eseményt felvezető online sajtótájékoztatón elmondta, hogy a versenyt a csíkszeredai Caissa Sakk Klub rendezi, társszervező a Hargita Megyei Sportigazgatóság, a két főtámogató pedig Csíkszereda önkormányzata és Hargita Megye Tanácsa.

„Az immár 23 éve zajló hagyományos csíkszeredai versenyt a Román Sakkszövetség (FRȘah) és a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) is jóváhagyta, de ez a folyamat három hónapig tartott. Örvendetes, hogy ez a székelyföldi sakkverseny törte meg a romániai sakkversenyek március óta tartó csendjét. A sport-, illetve az egészségügyi minisztérium rendeletének értelmében a sakkverseny az eddig megszokottól eltérő feltételekkel zajlik. Például a versenyzők, az edzők, a kísérők, a versenyvezetők és a rendezők járványhelyzeti űrlapot töltenek ki; a szabadban rendezett torna közönség nélkül zajlik, elkülönített tízes csoportokban; a fordulók idején a versenyzőknek védőmaszkot kell viselniük, amelyet a rendező biztosít; érkezéskor és minden forduló előtt kötelező a testhőmérséklet-mérés. Ugyanakkor a személyes kontaktus csökkentése érdekében a Balogh János Emlékverseny csoportjai délelőttönként, a Caissa főverseny csoportjai pedig délutánonként ülnek asztalhoz, valamint a játszmák előtt és után a FIDE-szabály által előírt kézfogás ezúttal tilos lesz. Kötelező továbbá a gyakori kézmosás, a versenyfelszerelés, asztalok, székek fordulónkénti fertőtlenítése, a papír kéztörlő használata” – mondta el Biró.

Esélylatolgatás

Az idei Caissa sakktorna a Korona panzió teraszán zajlik augusztus 18–28. között. A főverseny esélyesei között van a marosvásárhelyi Barátosi Dániel (2360) nemzetközi mester, a csíki tornák hatszoros nyertese. Ő 2007-ben, 2008-ban, 2009-ben, 2011-ben, 2013-ban és 2018-ban végzett az élen, tavaly csak gyengébb Buchholzzal szorult a 2. helyre. A győztes kilétét Iulian Sofronie (2467) nemzetközi mesterrel folytatott harcuk határozhatja meg, de meglepetést okozhat a resicabányai 19 éves Daniel Cristian Pădurean (2119) vagy a 2010-es győztes Egmond Gabriel Dulman (2056) is.

A székelyudvarhelyi sportiskola tehetséges sakkozója, Nagy-Elek Tamás két évvel ezelőtt, 2018-ban 120 Élő-pontot nyert a csíki versenyen, ezúttal új edzője, a főversenyen szintén részt vevő Rendi Éva sakkmester segíti felkészülését. A főcsoportban a csíkiak reménysége, Ördög Ákos is okozhat kellemes meglepetést. A 14 éven aluliak számára kiírt Balogh János Emlékversenyen a gyergyóalfalvi Kiss testvérek, Hanna és Abigél egyaránt főesélyesnek számítanak. A csíkiak Léstyán Péter jó szereplésében bízhatnak.

Az eredményeket a Caissa klub honlapján lehet követni.