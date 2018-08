Rusz Pállal találkoztak tanítványai

Egy fotó erejéig újra összeállt a csapat. A felső sorban balról a második Rusz Pál • Fotó: Dobos László

Rusz Pál felnőtt szinten bukaresti egyetemi évei alatt az ASE csapatában játszott, később a Csíkszeredai ISK edzője lett, de a régi szeredaiak egy szinte minden sportágban (atlétika, torna, labdarúgás stb.) jeleskedő sportemberként ismerték. Tagja volt például a csíkszeredai, többszörös minifocibajnok Tudomány csapatnak is.

Nem mindenkivel tartotta a kapcsolatot, de nagy öröm volt minden tanítványával találkozni. „Annak idején, azokban a sötét időkben próbáltam vidám perceket, humort vinni a gyerekek életébe, az edzésekbe, s erre most mindenki hálásan emlékezik.

A találkozó elején bocsánatot kértem a gyerekektől, amiért annak idején disszidáltam, Svédországba mentem.

Ott végig testnevelő tanárként dolgoztam, az első három éveben Lund város hokicsapatánál edzősködtem is, egy évet a kisifjúságiaknál, egy évet a nagyifjúságiaknál, a harmadik évben pedig a felnőtt csapat másodedzője lettem. Sajnos egy súlyos balesetet szenvedtem, egy nehezebb gyakorlatot mutattam be a párhuzamos korláton, és vállizomszakadást szenvedtem. Ez edzői pályafutásom végét is jelentette. Romániában több mint tizennyolc évet dolgoztam, Svédországban pedig huszonöt évet tanítottam. Ma nyugdíjas vagyok” – mesélte Rusz Pál.