Romániai síugró magyar színekben

A sísportokról Tusványoson. Balról jobbra: Kinda Géza, Tófalvi Éva, Szép Zoltán moderátor, Miklós Edit és Török Eduárd • Fotó: Becze Csaba

Szép Zoltán moderálásában rendezték meg a tusványosi Erdély Café Sátorban A sí szakágak határon innen és túl című beszélgetést, amelynek meghívottai voltak: Miklós Edit, a Magyar Síszövetség elnöke, Tófalvi Éva biatlonedző, Kinda Géza, a romániai hódeszka (snowboard) válogatott edzője és Török Eduárd síugró.

Miklós Edit elöljáróban elmondta, hogy a Magyar Síszövetségnél lenyugodtak a kedélyek, a tagság vele van, folyik a munka, a válogatottak edzőtáboroznak. Miklós rámutatott, hogy Romániától eltérően, Magyarországon a snowboardnak külön szövetsége van, hozzájuk csak az alpesi sí, a sífutás, a biatlon, a freestyle és a síugrás tartozik.

Török Eduárd 2017-ig Romániát képviselte, de mivel

nézeteltérések adódtak a romániai síszövetséggel, megkereste Miklós Editet.

Török nagyszülei és szülei beszélnek magyarul, Eduárd csak töri a magyar nyelvet, de naponta gyakorolja a magyart, és mint mondta „jó úton jár”. Édesanyjának már megvolt a magyar állampolgársága, így ő is könnyen megkapta. A magyar síszövetség elnöke szerint nem volt könnyű Török átigazolása annak ellenére sem, hogy a román szövetséggel szakított a síugró, és 2017 óta nem versenyzett román színekben. Végül zöld utat kapott, így a nyári ugróversenyeken már meg is kezdte a versenyzést.

HIRDETÉS

Török Eduárd 22 éves, Brassóban született, Négyfaluban (Szecseleváros) végezte elemi iskoláit. Részt vett a 2013-as Téli Olimpiai Ifjúsági Napokon, indult már világkupában, és Grand Prix pontot is szerzett, 2014-ben a nyári GP Almaty versenyén a 29. helyen végzett. A FIS versenyei közül egy Villach-ban rendezett FIS-Kupán a 2. lett. A középiskolát követően Angliában folytatta tanulmányait, idén májusban üzleti menedzser szakon végzett Bristolban a West of England Egyetemen.

A román szövetséggel akkor romlott meg a viszonyom, amikor indoklás nélkül visszavonták a nevezésemet a garmisch-partenkircheni és az innsbrucki Négysánc-versenyekről. Ráadásul ezzel az egyik verseny helyszínén szembesültem. Majd közölték, hogy menjek Angliába, és maradjak is ott.

Ezt követően felvettem a kapcsolatot a Magyar Síszövetséggel, és megkérdeztem, volna-e lehetőség arra, hogy átjöjjek. Miklós Edit nyitott volt a kérésemre, és azt mondta, hogy versenyezhetek magyar színekben. Végül hosszas procedúra után sikerült átigazolnom. 2017 decemberétől egészen másfél évig nem ugrottam versenyen. Július elején, amikor elindulhattam a kranji Kontinentális Kupa versenyen, jó érzés volt képviselni Magyarországot. Érdekes és izgalmas is pályafutásomnak ez az időszaka, mert minden új, de nagyon örülök, hogy ismét versenyezhetek” – mondta el Török Tusványoson. A síugró a Kőszeg SE sportolója, a magyar válogatottnál pedig a szlovén Vasja Bajc az edzője.

Miklós Editnek komoly tervei vannak a magyar sísport fejlesztéséről, ezek hosszú távúak.

Miklós szerint van esély arra, hogy 2026-ban pontszerző helyezést érjen el egy magyar síző, 2030-ra pedig akár az éremszerzés is lehetséges.

Az infrastrukturális fejlesztések kapcsán Miklós elmondta, hogy tervezik egy síakadémia létesítését, de erről egyelőre nincsenek konkrétumok. Szeretnék fejleszteni a sportbázisokat, ezek között szerepel a kőszegi síugrósánc, a galyatetői síközpont, de a Normafánál található régi ugrósánc felújítása is.

Tófalvi új szerepkörben

Arra a kérdésre, hogy hiányzik-e az aktív sportolás, a versenyzés, Tófalvi Éva biatlonista, Miklós Edit alpesi síző és Kinda Géza is nemmel válaszolt. Kinda Géza át szeretné adni tapasztalatát, tudását a fiataloknak, és szerinte ígéretes gyerekek vannak a csapatában, akik nemzetközileg is nagyon jó eredményekre képesek. Miklós Edit azt mondta, hogy új kihívás neki a síszövetség vezetése, Tófalvi Éva pedig azt reméli, hogy tanítványai legalább megközelítik az eredményeit. Tófalvi a VSK Csíkszereda edzője, ahol felnőtt sportolókat készít fel. A hat olimpián induló biatlonista közölte, hogy olimpiai ciklusban gondolkodnak. Szerinte Koncsag Tamásban nagy potenciál van, de még rengeteget kell dolgozzon, Gegő Hunor pedig az elmúlt idényben szívproblémákkal küszködött, meg is műtötték, de most már jól van, teljes edzésmunkát végezhet.

Romániai sízők magyar színekben



Török Eduárd előtt több Romániában nevelkedett síző váltott országot és képviselte a legmagasabb szinten Magyarországot a nemzetközi síversenyeken. Alpesi síben Bónis Annamária, Bónis Attila, Kristály Péter és Miklós Edit vett részt téli olimpián magyar színekben, sífutásban és biatlonban pedig sorrendben Sajgó Pál, Oláh István és Szőcs Emőke.