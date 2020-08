Részegh Tamás: „Az Erste Liga számomra nem célpont jelenleg”

Szerződést hosszabbított és visszatér Miskolcra a Csíkszeredai Sportklub korábbi támadója, aki bízik abban, hogy a következő idényben is a szlovák extraligában bizonyíthat.

Újabb szezonra kötelezte el magát a DVTK-nál • Fotó: DVTK

Noha tervei szerint a következő idényben is a szlovák élvonalban szerepel a Miskolci DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapata, vésztervként nevezett az Erste Ligára is.

Egri István klubelnök a napokban elmondta, a biztonság kedvéért a csapatot benevezték az Erste Ligába is, de technikailag már eldőlt, hogy a szlovák élvonalban fognak szerepelni.

Az utóbbi időben itthon gyógyulgatott, ugyanakkor sikerült elvégeznie az egyetemet, a kolozsvári BBTE Közgazdasági Karán szerzett diplomát. A tanulás, vizsgák, dolgozatírás után most ismét csak a jégkorongra koncentrálhat, bár több ajánlatot is kapott a szlovák bajnokságból, végül úgy döntött, visszatér a Jegesmedvékhez:

Tamásnak tavaly a szintén csíkszeredai születésű Adorján Attila segített a beilleszkedésben, együtt is laktak, de a tehetséges kapus időközben a finn másodosztályú Kiekko-Pojathoz igazolt. A DVTK 18-asának viszont idén is székely fiú lesz a lakótársa Miskolcon, és a szóban forgó személy is rendkívül ügyesen bánik a hokibottal:

„Nagyon örülök, hogy együtt fogunk játszani. Egyformán látjuk ezt a sportot, a jégen kívül is talál a szó. Régóta jó barátok vagyunk, az érkezése nekem is ad egy belső nyugalmat”

– mesélte sejtelmesen.

Hogy ki lesz a DVTK Jegesmedvék új székely játékosa, az szombaton derül ki hivatalosan.