Remekeltek a magyar és román kardozók

Amalia Tătăran győzelemmel ünnepelte Budapesten a születésnapját • Fotó: FIE

A 2017-ben világbajnok Szatmári András, valamint Gémesi Csanád és Decsi Tamás remekelt az öt tusra menő asszókban, mindhárman mind a hat ellenfelüket legyőzték a csoportjukban, így közvetlenül csatlakozhattak a kiemeltekhez. Jó napot fogtak ki a román kardozók is: Tiberiu Dolniceanu, Iulian Teodosiu, Alin Badea és Florin Zalomir is bejutott a 64-es főtáblára.

A még csak 16 éves magyar vívó csoportjában – ahol öt tusig tartottak az asszók – mind a hat ellenfelét, köztük a 2012-ben olimpiai bajnok ukrán Jana Semjakinát is legyőzte, így az egyenes kieséses szakasz előtt már öltözhetett is át. Budai Dorina és Nagy Kinga öt ellenfelét győzte le és egytől kapott ki, míg Kun Anna 4/2-vel fejezte be az első szakaszt.

Előbbieknek így egy riválist kellett legyőzniük a főtáblára kerüléshez, utóbbinak pedig kettőt, de a három magyar közül csak egy járt sikerrel: Nagy gyakorlatilag végig vezetve 15–12-re verte a kazah Asszel Alibekovát.

A román Amalia Tătăran a főtáblára jutásért csapattársát Bianca Beneát győzte le, a negyedik román lány, Maria Udrea kiesett.

Női párbajtőrben a 64-es főtáblán, csütörtökön a magyar Muhari Eszter és Nagy Kinga, illetve a román Ana Maria Popescu és Amalia Tătăran léphet pástra. Kedden a női tőrözők és férfi párbajtőrözők selejtezőire kerül sor a BOK Csarnokban.