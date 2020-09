Remek rajtot vett az Udvarhelyi Vasas Femina

A találkozó nagy részében irányított a Vasas Femina • Fotó: Veres Nándor

Még a szünet előtt sikerült a Vasas Feminának a gólszerzés: Mitri volt szemfüles egy rosszul elvégzett szabadrúgás átadását csípte el, a kapus mellett elgurította (1–0).

A második játékrészben a házigazdák akarata érvényesült, több akciót is összehoztak, mégis két állított helyzetből vették be a kaput. Az 55. percben szögletet követően a kapufáról kipattanó labdát Geréd tuszkolta be, majd öt minutumra rá ugyancsak ő zörgette meg a hálót, Barabási szabadrúgásból pontosan a lábára tette a labdát, közelről pöccintette be ezt is (3–0).