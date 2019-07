Reform a női fociban

A fejlődés útjára lépett a női labdarúgás Romániában • Fotó: Veres Nándor

„Az utánpótlást nem az U15-ös korosztállyal kell kezdeni, hanem legfeljebb az U12-essel. Az U15-ös már nagy korosztály, itt már közel kifejlett labdarúgók játszanak, akik a másod- vagy akár az első osztályban is megállják a helyüket. A névfelvétel sincs még teljesen tisztázva. Ez sem úgy fog működni, hogy például a Bukaresti Fair Play partnerséget köt a Bukaresti Dinamóval, és onnantól Dinamo néven szerepel a bajnokságokban. Valamilyen formában a női klub neve is szerepelni fog a közös csapat megnevezésében. Persze ha a felek nem döntenek másképp.

„Évek óta mondjuk, hogy a női fociban az igazi fejlődés akkor jön el, amikor a férfiklubok is belátják, hogy lépni kell ebbe az irányba. Európában az utolsók között vagyunk, akik megléptük ezt, de szerencsére megtettük. A férfiklubok vezetőségében is tudatosult már, hogy idő kérdése volt, mikor hozza meg ezt a döntést a szövetség.

A reform a következő években tovább folytatódik. A 2021–2022-es szezonban az 1. ligás férficsapatoknak kötelező módon már felnőtt együttesük kell legyen a női labdarúgás három osztályának egyikében, illetve az U15-ös bajnokságban is. A 2022–2023-as kiírásban az U15-ös csapat mellett már U13-as együttes is kötelező lesz, illetve a három osztály egyikében a saját együttes.

László Béla hozzátette, hogy a projekt módszertana jelenleg kidolgozás alatt van, a következő időszakban majd megjelenik a végleges változat.

„Az FRF női bizottságának tagjaként ismertük már ezt az előterjesztést, mi szorgalmaztuk a gyakorlatba ültetést is. Romániában kissé visszás, hogy licenckérelemhez elengedhetetlen a női csapat is, de ezt az elmúlt években Európában több országban is gond nélkül bevezették. Amint azok a férfiklubok, amelyek hallani sem akarnak erről, belátják, hogy igazából kevés pénzzel is létrehozhatják a női csapatot, akkor jön majd el az igazi fejlődés.

Jelenleg a három ligában kb. negyven női csapat van. A következő négy-öt évben ezeknek több mint fele ki fog cserélődni. Biztos vagyok benne, hogy egyre erősebb női csapatok fognak megjelenni, ez pedig elengedhetetlen a női labdarúgás fejlődéséhez” – zárta a beszélgetést a Vasas Femina elnöke.