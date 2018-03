A kézdivásárhelyi tehetség a válogatottban is betalált – videó

A Csehországban megrendezett Generali Kupán szerepelt az U19-es román teremlabdarúgó-válogatott. A Kacsó Endre vezette gárda a döntőig menetelt a hatcsapatos tornán, az utolsó meccsen a kézdivásárhelyi Rancz Attila is gólt lőtt.

Kacsó (balról a harmadik) behívta keretébe Rancz Attilát (8-as mezben) is • Fotó: Frf.ro

A házigazda cseh csapaton kívül a magyar, ukrán, szlovák, francia és román U19-es válogatottak kaptak meghívást a Generali Kupára, amelynek Vsetín városa adott otthont. A két csoportra osztott mezőnyben a román csapat először a szlovák válogatottal nézett farkasszemet, s bár Kacsó Endre legénysége kétgólos hátrányba került, végül 3–2 arányban múlták felül ellenfelüket.

A második játéknapon az a magyar válogatott volt az ellenfél, amelynek kockáztatnia kellett a korábbi veresége miatt (3–1-re kikapott Szlovákiától).

Az összecsapás során a román csapat többször vezetést szerzett, a magyar fiatalok azonban folyamatosan legyűrték a hátrányt. Mi több, a végső sípszó előtt 18 másodperccel vezetést is szereztek, és már alig volt hátra 7 másodperc, amikor érkezett egy sarokrúgást követő román találat, a 3–3-as végeredmény pedig a román csapat csoportelsőségét jelentette.

Csoportutolsóként a magyar válogatott az ötödik helyért vívott csatát, és 6–3-ra múlta felül az ukránok gárdáját. A román együttes a házigazda csehekkel csapott össze a döntőben.

A fizikálisan lényegesen jobban álló csehek – kihasználva a román hibákat – öt góllal elhúztak az első játékrész végéig, a második félidőben azonban jócskán megcsappant ez az előny. 5–3-as eredménynél egy szabadrúgás révén újabb hazai találat született, a sorozatosan kimaradó román helyzetek után pedig ez a torna döntőjének végeredményét is jelentette.

Rancz Attila, a Kézdivásárhelyi KSE teremlabdarúgó és nagypályás csapatának tagja is behívót kapott Kacsó Endrétől – meg is hálálta a bizalmat. A cseh válogatott 6–3-as győzelmével otthon tartotta a Generali Kupa legnagyobb serlegét, a meccsen betalált Rancz is.

A döntőben elszenvedett vereség ellenére Kacsó mindenképpen elégedett csapata teljesítményével. Amint azt a Ffr.ronak elmondta, számukra sikeresnek bizonyult ez a torna, ami egyben teszt is volt a fiatal teremfocisok számára.