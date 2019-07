Készen áll a rajtra a Sepsi OSK

Bíznak a jó kezdésben a Sepsi OSK-nál • Fotó: Sánta Imre

Magasra helyezte a mércét a Sepsi OSK azzal, hogy az elmúlt idényben kiharcolta a bajnokság felsőházi rájátszásában való részvétel jogát. Abból a keretből viszont tizenketten távoztak, helyüket mások vették át, de amíg tart az átigazolási időszak, továbbra is lehet számítani újabb érkezőkre. Erről Hadnagy Attila, a háromszéki klub igazgatója beszélt bővebben, és arról is beszámolt, hogy

a sepsiszentgyörgyi városi stadion gyepfűtését sikerült befejezni, az arénát már hitelesítették, így készen állnak a bajnokság kezdetére.

HIRDETÉS

„Újra elindulunk egy nagyon nehéz úton. Új edzőnk és sok új játékosunk van, de nem állunk meg itt, mindennap dolgozunk. Éjjel-nappal figyeljük a futballistákat, hiszen tudjuk mi is, hogy szükségünk van még néhány játékosra. Én bízom azokban, akiket most igazoltunk, nem kevésbé azokban, akik maradtak, mert ők motiválni tudják majd a többieket is. És ugyanúgy bízom László Csabában és stábjában, láttam az edzőtáborban és az edzéseken, hogy testileg-lelkileg fel vannak készülve erre az új kihívásra.

Jó csapatunk van, és még jobb lesz, a munkát folytatjuk az átigazolási időszak végéig, mert a tavalyihoz hasonló erős keretet akarunk összerakni”

– nyilatkozta a Sepsi OSK klubigazgatója.