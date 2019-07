Rajt előtti új igazolás a Sepsi OSK-nál

A csapatvezető, Hadnagy Attila és az új játékos • Fotó: Facebook/Sepsi OSK

Az utolsó simításokat végzi a Sepsi OSK a labdarúgó 1. Liga 2019–2020-as idényére. A pontvadászatot július 12-én, pénteken éppen a háromszékiek találkozója nyitja, a László Csaba által felkészített gárda az FC Voluntari otthonában lép pályára.

A klub csütörtök délben hivatalos közösségi oldalán tette közzé, hogy egy új sportoló csatlakozott a kerethez: a 27 éves Konongo Hugo. A francia labdarúgó legutóbb a bolgár Cherno More Varna játékosa volt, ezt megelőzően játszott még az ES Paulhan, CS Sedan vagy US Créteil csapatánál is.

A 27 éves balhátvéd egy évre szóló szerződést írt alá klubunkkal, egy év hosszabbítási opcióval

– áll a közleményben.

A román élvonal első párharcát, a pénteken 18.30-kor kezdődő FC Voluntari–Sepsi OSK találkozót a Digi Sport 1, a Telekom Sport 1 és a Look Sport televíziós csatornák élőben közvetíti.

A Sepsi OSK játékoskerete



Kapusok: Niczuly Roland, Fejér Béla, Horațiu Alexandru Moldovan.

Védők: Hrvoje Barisic, Răzvan Tincu, Florin Ștefan, Radoslav Dimitrov, Oumar Diakhité, Konongo Hugo, Kilyén Szabolcs.

Középpályások: Dylan Flores, Gabriel Vașvari, Jacob Abedanjo, Fülöp István, Stefan Velev, Marius Ștefănescu, Călin Popescu, Yasin Hamed, Nicolae Carnat.

Csatárok: Marko Szimonovszki, Ioan Andrei Dumiter, Veress Zsombor.

Vezetőedző: László Csaba.

Másodedzők: Illyés Róbert, Kulcsár László.

Kapusedző: Emilian Dolha.

Erőnléti edző: Gabris Csaba.