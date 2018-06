Ráduly Rékát behívták a válogatottba Székelyhon • 2018. június 03., 17:04 • utolsó módosítás: 2018. június 03., 18:23 2018. június 03., 17:04utolsó módosítás: 2018. június 03., 18:23 HIRDETÉS A Prahova megyei Comarnic volt a házigazdája május utolsó napjaiban a tájfutó Román Kupa versenyének. A háromnapos vetélkedőt egy agyagos, köves, meredek terepen szervezték meg.

Ráduly Réka (a dobogó legfelső fokán) korábban többször is nyert versenyeket. Most a válogatottba is behívták. Archív • Fotó: Enyedi Andrei

A megmérettetésen a romániak mellett moldáviai, bolgár, dán, brit, hongkongi, oroszországi és svájci tájfutók is rajthoz álltak. A VSK Csíkszereda szakosztályát hatan képviselték. A középtávú verseny világranglista (WRE) futam volt, ezen Ráduly Annamária a nők elit kategóriájában 5. lett, míg a férfiaknál Suciu Simion a 7., Szép Zoltán pedig a 18. helyen zárt. HIRDETÉS Az ifjúságiak versenyében a mindössze 13 éves Ráduly Réka a 16 évesek közt három nap után az előkelő 5. helyen végzett, és ezzel felhívta a szakma figyelmét, hisz Tőkés Árpád és Lucian Gălățeanu válogatott edzők behívták a válogatott edzőtáborába, és esélye van részt venni a bulgáriai ifjúsági Európa-bajnokságon. A csíki küldöttség egyetlen érmét Ráduly Róbert Kálmán szerezte, aki harmadik lett az 50 éves korosztályúak versenyén.