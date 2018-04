Provokációkra számít a Sepsi OSK klubigazgatója

Számolva a kockázati tényezőkkel, a szervezők minden szempontból készen állnak a hétfői Sepsi OSK–Bukaresti Dinamo élvonalbeli labdarúgó mérkőzésre, amelyre nagy számban érkeznek magyarellenességükről híres fővárosi szurkolók is. A háromszéki klub vezetősége arra kéri a hazai közönséget, hogy higgadt magatartást tanúsítva, ne válaszoljon az esetleges provokációkra.

Csinta Samu és Eugen Neagoe. Állítják, hogy a csapat minden szempontból felkészült a hétfői meccsre • Fotó: Sánta Imre

A rendfenntartó erők is készenlétben állva várják majd a Dinamo szurkolóit, és szigorú fellépéssel elejét fogják venni mindennemű rendbontásnak. Minderről sajtótájékoztatón számolt be Csinta Samu, a Sepsi OSK klubigazgatója, aki a szentgyörgyi közönség fegyelmezettségére számít, hiszen eddig is bebizonyították, hogy képesek minden körülmény között civilizáltan viselkedni.