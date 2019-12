Első alkalommal Promo Rally Székelyudvarhelyen

Háromfordulós lesz a verseny. Archív • Fotó: Promo Rally

„Nem véletlen, hogy a versenynaptárba helyszínként bekerült Székelyudvarhely. A szomszédos megyében nagy hagyományuk van az autóversenyeknek, és a helyi szervezőkkel, a Pro Motor Harghitával és a Maxx Racinggel az évek során mindig is jól együttműködtünk. Székelyudvarhelyt azért is vettük be a bajnokságba, mert a városban és környékén számos szenvedélyes autósportot gyakorló van, akik rendszeresen részt vesznek a Brassóban megrendezett versenyeken.

Továbbá az ilyen megmérettetésekkel lehetőséget adunk a bemutatkozásra az amatőr versenyzőknek, akik idővel akár profikká is válhatnak a motorsportban. Bízom benne, hogy népes mezőny lesz ott a december 15-ei rajtnál”

– nyilatkozta a Promo Rally Total projektmenedzsere, a brassói Cristian Andrei.

A helyi szervezők részéről a Maxx Racing elnökét, Ferencz Csabát szólaltattuk meg: „Hargita megyében számos amatőr autóversenyző van, nekik szeretnénk biztonságos körülmények között lehetőséget nyújtani a megmérettetésre. Többen is rendszeresen részt vettek a brassói ügyességi versenyek korábbi kiírásain.”