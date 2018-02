Progym: két meccs a galaciakkal Gergely Imre • 2018. február 01., 21:09 • utolsó módosítás: 2018. február 01., 22:07 2018. február 01., 21:09utolsó módosítás: 2018. február 01., 22:07 HIRDETÉS Egy mérkőzést vendégként és egyet házigazdaként játszik a Gyergyószentmiklósi Progym ezen a hétvégén a Galaci Dunărea csapatával. Matematikailag elérhető az alapszakasz második helyezése a román jégkorongbajnokságban, de ehhez három pontot kellene hozni a Duna-partról, és hazai közönség előtt is győzelmet kell aratni.

A Progym ebben a szezonban jobb a galaciaknál, de ezt be is kell bizonyítaniuk a hétvégén is • Fotó: Gecse Noémi

Az utóbbi időszakban hullámzóan teljesítenek a piros-fehérek: múlt héten hazai pályán 6–0-ra kikaptak a Bukaresti Steauától, két nappal később pedig ugyanazt a fővárosi együttest 9–0-ra verték Brassóban. Ezúttal nem a sokgólos parádé a fő elvárás, hanem a hat pont megszerzése. A galaciak az utolsó szalmaszálba próbálnak kapaszkodni, hiszen ha alulmaradnak, akkor számukra elúszott a rájátszásba jutás. Mindkét összecsapás kezdési időpontja 18.30. Szurkolók számára rossz hír, hogy az idegenbeli meccset nem közvetíti a Keresztes Média. A vasárnapi, gyergyószentmiklósi találkozó sem lesz követhető az interneten, a helyszínen azonban várhatóan most is jelentős lesz az érdeklődés. Elővételes belépőjegyeket a jégpálya irodájában (9 és 15 óra között), a főtéri Kobezol üzletben, illetve a Virág negyedi Ben-Com-Mix festéküzletben lehet vásárolni. HIRDETÉS Ezen a hétvégén még két meccs lesz a hazai jégkorongbajnokságban. Ezek kimenetele előre borítékolható. Szombaton 18.30-tól, illetve vasárnap délelőtt 11 órától a két bukaresti csapat, a Steaua és a Sportul Studențesc egymás ellen játszik a brassói jégcsarnokban. A román jégkorongbajnokság állása:

1. Sportklub 80 pont (30 mérkőzés)

2. Corona 50 (23)

3. Progym 48 (26)

4. Dunărea 32 (26)

5. Steaua 27 (27)

6. Sportul 0 (26)