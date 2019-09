Pontrúgásokból verte Medgyest a CFR

Egy pillanatig sem volt kérdéses, melyik csapaté lesz a három pont. Korábbi felvétel. • Fotó: Facebook/ Fotbal Club CFR 1907 CLUJ-NAPOCA

Pontrúgásokból mindig is veszélyes volt Dan Petrescu együttese, a Gaz Metan ellen is egy szabadrúgást követően szerezték meg a vezetést, Deac baloldali beívelését követően Vinicius bólintott a kapuba a 20. percben. A játékrész hajrájában megduplázta előnyét a házigazda, az első gól tükörképében, ezúttal a szabadrúgást a jobb oldalról ívelte be Deac, Kevin Boli pedig öt méterről fejelt a kapuba.

A második félidő elején több lehetőségük volt a medgyesieknek visszajönni a meccsbe, ezek azonban mind kimaradtak, az 56. percben pedig minden lényegi kérdés eldőlt,

egy újabb pontrúgást követően – ezúttal szöglet volt – került a labda Omranihoz, lapos lövése pedig a hálóban kötött ki.

A CFR szezonbeli hetedik győzelmét aratta, és három ponttal vezeti a bajnokságot az egy meccsel kevesebbet játszott FC Viitorul előtt. A bajnokságban, jövő vasárnap éppen Gheorghe Hagi csapatához látogat, ám előtte csütörtökön 22 órakor a Celtic Glasgow vendége lesz az Európa Liga csoportkörének második fordulójában.

A jó bajnoki rajtot követően a Medgyesi Gaz Metan gödörbe került, hiszen legutóbbi három bajnoki találkozóját mind kikapta (4–1-re a Viitorul otthonában, 3–2-re hazai pályán az Universitatea Craiovával), továbbá a Román Kupa 5. fordulójának legnagyobb kellemetlen meglepetését okozta azzal, hogy a harmadosztályos Foresta Suceavától kikapott, így kiesett.

Labdarúgó 1. Liga, 11. forduló:

Kolozsvári CFR–Medgyesi Gaz Metan 3–0 (2–0),

gólszerzők Vinicius (20.), Boli (42.), Omrani (56.).

