Pontot szerzett Olténiában az FK Csíkszereda

Megérdemelt pont. Az FK Csíkszereda jól játszott Zsilvásárhelyen. Archív • Fotó: Gábos Albin

Többet kezdeményezett, uralta a játékot és több gólhelyzetet alakított ki az első félidőben az FK Csíkszereda Zsilvásárhelyen, a Viitorul Pandurii csapatának otthonában, szünetben mégis a hazaiak vezettek 1–0-ra.

A hazaiak már az első percben veszélyeztettek, Astafei jó pozícióból kapu mellé lőtt. A csíkiak részéről Magyari válaszolt, a 2. percben leadott lövését azonban a hazai kapus lábbal hárította. Nem sokkal később Kálmán lövése egy lábról szögletre pattant, majd Hodgyai próbálkozását védte a kapus. Eder pillanatai következtek, előbb mintegy 20 méterről lőtt kapásból, de a labda a felső kapufát érintve hagyta el a játékteret, majd nem találta el a kaput.

A félidő közepén az első kapura tartó lövésből a házigazdák megszerezték a vezetést:

a 24. percben Pop mintegy 17 méterről lőtt a védők között laposan a jobb alsó sarokba (1–0).

A házigazdáknak volt még egy helyzetük a 28. percben, amikor Yabre kapu mellé fejelte a labdát. A félidő végén újabb csíki gólhelyzetek adódtak, előbb Hodgyai fejelte fölé a labdát, majd Kálmán lövését blokkolták a hazai védők.

Szünet után is folytatódtak a veszélyes csíki támadások, a 48. percben a két frissen beállt játékos, Logon és Barta összjátéka fejeződhetett volna be góllal, de Logon beadását Barta kapu mellé fejelte. Az 54. percben Logon a jobb oldalon tört be a hazaiak büntetőterületére,

egy lövőcsel után a rövid sarokba lőtte a labdát, a játékszer pedig a kapus lábai között jutott be a hálóba (1–1).

Az utolsó félórában mindkét kapunál alakultak ki gólhelyzetek, az olténiai gárda támadásainál Gyenge kapus kétszer is magabiztosan védte Astafei lövéseit, a székelyföldiek részéről pedig Eder, Majzik, Veres és Logon próbálkozásai jelentettek veszélyt a hazai kapura.

A játék képe és a gólhelyzetek alapján a vendég FK Csíkszereda megérdemelte volna a 3 pontot az új, de üresen kongó zsilvásárhelyi stadionban megrendezett találkozón.

Román labdarúgó 2. Liga, 18. forduló:

Viitorul Pandurii Târgu Jiu–FK Csíkszereda 1–1 (1–0).

Gólszerzők: Vasile Pop (24. perc), illetve Romaric Logon (54.).

Sárga lapok: Csürös és Csonka.

Játékvezetők: Kovács Szabolcs (Nagykároly), Răzvan Ionuţ Soponar (Nagybánya), Cristian Voicu (Focşani).

Megfigyelők: Cristina Babadac (Alexandria) és Romeo Malac (Temesvár).

Viitorul Pandurii: Iulian Anca-Trip – Dacian Dunca, Andrei Dragu, Alexandru Bădăuţă (Darius Buia, a 72. perctől), Paul Chiorean, Vasile Pop, Victoras Astafei, Alexandru Gîrbiță (Alexandru Negrean, 59.), François Yabre, Alexandru Baican, Vlad Prejmerean (Marius Cioiu, 59.). Vezetőedző: Cristian Lupuţ.

FK Csíkszereda: Gyenge Szilárd – Raul Palmeş, Csürös Attila, Csonka Bonifác, Majzik Adrián, Veres Szilárd, Eder Gonzales, Kálmán Szilárd, Bara Levente (Barta Norbert, 46.), Hodgyai László (Bajkó Barna, 70.), Magyari Szilárd (Romaric Logon, 46.). Vezetőedző: Valentin Suciu.

Az FK Csíkszereda a következő fordulóban hazai pályán játszik, szombaton, november 23-án délelőtt 11 órától az FC Argeş Pitești együttesét látja vendégül.

Labdarúgó 2. Liga, 2019–2020, 18. forduló