Pontkirályával is hosszabbított a GYHK

Újabb légiósát jelentette be a Gyergyói Hoki Klub hétfőn: meghosszabbították Andreas Valdix szerződését is. A piros-fehérek a következő idényre is meg tudták tartani egyik legfontosabb játékosukat, a svéd csatár viselhette a múlt szezonban az alapszakasz és középszakasz házi pontkirályának járó aranysisakot.