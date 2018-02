Pokoli visszavágó-sorozat vár az SZFC-re

Mészáros szerint még kell erősíteni a csapat játékoskeretén • Fotó: Barabás Ákos

– Két hete van az SZFC-nél. Milyen körülmények fogadták?

– Egy harmadosztályú csapathoz viszonyítva nagyon jók a feltételek, minden adott ahhoz, hogy egy ilyen gárda jó eredményeket érjen el. Jó a pálya és az öltözők, a Fit.Feel Sport&Wellness Klubban pedig jó körülmények vannak az alapozáshoz.

– Milyen állapotban vette át a csapatot?

– Normális, hogy ha az őszi szezon során csak kilenc pontot szereztél, akkor a morál a földön van. Az az igazság, hogy nagyon kevesen vagyunk, még úgy is, hogy jöttek páran. Az őszi és tavaszi idény rajtja között az a különbség, hogy most öt játékosunknak is három sárga lapja van, így megtörténhet, hogy már az első meccs után ketten-hárman is kipontozódnak, ha pedig sérültünk is lesz, nem tudom, kit fogunk nevezni a következő mérkőzésre. Többen érkeztek a csapathoz, vannak próbajátékon is. Most az a célunk, hogy a rajtig kialakítsunk egy 18–19 fős keretet.