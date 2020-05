Péter Zsolt hosszabbított a GYHK-val

A következő szezonban is a Gyergyói Hoki Klub játékosa marad a hazai nevelésű Péter Zsolt, aki egyike a legjobb gyergyószentmiklósi jégkorongozóknak.

Péter Zsolt eredményes szezont zárt az Erste Ligában • Fotó: Facebook/Gyergyói Hoki Klub

A gyergyószentmiklósi klub hazai játékosai közül Péter Zsolt volt a legeredményesebb a 2019–2020-as Erste Liga-szezonban. 30 pont volt a termése, egy évvel korábban pedig 31-et termelt. A GYHK közleményében kiemeli, Péter kiválóan érzi a gólesélyt, ő szerezte a gyergyói nevelésű játékosok közül a legtöbb gólt, tizenhármat, és az ő neve mellé írták a legtöbb gólpasszt (17) is az Erste Liga elmúlt szezonjában.

Péter Zsolt a Gyergyói ISK-nál nőtt fel, 2008-ban mutatkozott be a felnőttek között a Progym II csapatában, majd egy év múlva került fel az első csapathoz. 20 évesen Brassóba igazolt, ahonnan rövidebb ideig még hazatért, 2014-ben romániai bajnoki bronzérmet szerezve szülővárosában. Újra piros-fehérben játszik 2018-tól, tehát amióta a GYHK elindult az Erste Ligában.

A Gyergyói Hoki Klub a jelenlegi Erste Liga mezőnyben az egyik legaktívabb csapat, ami a játékoskeret ismertetését illeti. Az elmúlt időszakban Malcolm Cameron vezetőedző szerződéshosszabbítása mellett öt játékosról (Jordon Cooke, Góga Attila, Csergő Hunor, Igor Bobcek, Timur Raszulov) jelentették be, hogy jövőben is a gyergyószentmiklósi csapatban játszanak, Szabó Krisztián pedig Székesfehérvárról igazol haza. Hozzájuk csatlakozik most Péter Zsolt.